Hohe Sanierungskosten für erst zehnjähriges Hallenbad

Eine lange Liste hat die Gemeinde St. Moritz am Mittwoch auf ihrer Internetseite publiziert. Es handelt sich um die Mängel und Schäden, welche im gerichtlich angeordneten Beweissicherungsverfahren 2019 zum Hallenbad Ovaverva erfasst wurden. Dazu gehören Mängel bei der Grundwasserabdichtung in der unterirdischen Gebäudehülle, Mängel der inneren Abdichtungen unter den Plattenbelägen an Boden, Wänden und in den Becken, mangelhafte Dampfbäder, mangelhafte Rinnen und Abläufe, punktuelle Schäden im Glasmosaik im Wellness- und Bädergeschoss.