Ein mühsamer Lehrabbruch mit Happy End

Die Geschichte der 21-jährigen Ariane Schmid aus Tamins beginnt mit einer zufriedenen jungen Frau. Sie ist im zweiten Lehrjahr als Kleinkinderzieherin. Es gefällt ihr dort in der Churer Kita. «Ich arbeite in einem tollen Team, meine Chefin ist verständnisvoll, und ich liebe den Umgang mit den Kindern», sagt sie. Gute Zeiten also für Schmid. Vor drei Jahren lag ihre Psyche allerdings am Boden – sie brach ihre Lehre als Zahntechnikerin zwei Jahre vor dem Abschluss ab. Kein leichter Entscheid, aber im Nachhinein das Beste, was sie habe tun können, sagt sie.