Rapid-Einachser begleiten sie schon 75 Jahre lang

An der Wand der Werkstatt ist eine ganze Batterie Zapfhähne montiert, verbunden mit Fässern für Motoren- und Hydraulik-Öle bis hin zum Automatikgetriebeöl. An den Arbeitsplätzen stehen ein neu-glänzendes Jauchefass und ein Schleppschlauch-Aggregat dazu. Dann ein Zweiachsmäher oder Hangtraktor, ein Reform Metrac, an den sich vorne und hinten Geräte ankuppeln lassen, und etliche weitere Maschinen.