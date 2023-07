Leicht weniger Übernachtungen in Bündner Hotelbetten

Verantwortlich für das Minus gegenüber dem starken Vorjahr (inklusive WEF-Gästen) ist insbesondere der Rückgang bei den Schweizer Gästen. Hier verbuchte die Bündner Hotellerie mir rund 100 000 Übernachtungen einen Rückgang um knapp fünf Prozent. Wobei die Übernachtungszahlen abermals um 10,5 Prozent über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre lag. Einen Zuwachs verzeichneten die Bündner Hoteliers dagegen etwa bei den Gästen aus Deutschland (19 909 Logiernächte; +3,8 Prozent), aus den Niederlanden (4031 Logiernächte; +72 Prozent) und dem Vereinigten Königreich (5519 Übernachtungen; +3,3 Prozent). Damit setzte sich die Tendenz der vergangenen Monate fort: mit einem leichten Rückgang bei den Schweizer Gästen auf hohem Niveau und einer Erholung der Auslandsmärkte.

Seit Anfang Jahr liegt die Bündner Hotellerie mit insgesamt 2,43 Millionen Logiernächten um 2,1 Prozent unter dem Vorjahr sowie 11 Prozent über dem Durchschnittsergebnis der vergangenen fünf Jahre.

Ein Plus für den Schweizer Tourismus

Auf gesamtschweizerischer Ebene setzte sich im Mai die Erholung der Schweizer Hotellerie fort. Das Bundesamt für Statistik zählte 3,2 Millionen Logiernächte, was einem Plus von knapp 14 Prozent zum Vorjahresmonat entspricht. Auch gegenüber dem Vor-Corona-Niveau von Mai 2019 verbuchten die Hoteliers ein Plus von 6,5 Prozent. Einmal mehr kurbelten die ausländischen Gäste das Geschäft an. Damit sieht alles danach aus, als würde im Gesamtjahr 2023 ein neuer Logiernächterekord resultieren.