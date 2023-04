Sein Bagger bleibt neun Monate lang spurlos verschwunden

Vor dem Obergericht war die Veruntreuung an sich nicht mehr strittig, aber das Strafmass. In seinem Urteil hält das Obergericht fest, die kriminelle Energie sei als «nicht mehr leicht» einzustufen, denn der Beschuldigte habe eine nicht mehr existierende Firma als Mieterin angegeben. Ausserdem habe er sich für den Zeitungsbericht rächen wollen, «womit sein Handeln von einem verwerflichen Beweggrund geleitet wurde», so das Obergericht. Es bestätigt in seinem Urteil dasjenige der Vorinstanz im Wesentlichen.