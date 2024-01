Crystal Award: Diese Stars reisen ans WEF nach Davos

Diébédo Francis Kéré wurde im Jahr 1965 im Dorf Gando in Burkina Faso geboren, er hat 13 Geschwister. Mit 20 Jahren führte ihn sein Weg nach Deutschland, wo er 1995 ein Architekturstudium an der Technischen Universität Berlin aufnahm. Bereits während des Studiums gründete er die Kéré Foundation, welche seither die Entwicklung im Gesundheits-, Bildungs- und Umweltbereich in seinem Heimatdorf vorantreibt. In der Folge realisierte er laut WEF-Mitteilung diverse Architekturprojekte in Gando – etwa für die Erweiterung einer Primarschule sowie den Bau eines Gymnasiums. Kéré widmet sich hauptsächlich sozial und ökologisch nachhaltigen Projekten in Entwicklungsländern, für die der 58-Jährige wiederholt ausgezeichnet wurde. 2022 unter anderem als erster Afrikaner überhaupt mit dem Pritzker-Preis, der als renommiertester Preis in der Architektur gilt. Kéré habe innovative Konstruktionsstrategien entwickelt, welche traditionelle Materialien und Techniken mit modernsten Baumethoden kombinierten, heisst es in der Mitteilung des WEF weiter.