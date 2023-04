Repower verzeichnet solides Geschäftsjahr

Der Hauptbeitrag zu dem erfolgreichen Ergebnis kommt laut der Repower aus dem Handel mit Strom und Gas in der Schweiz. Ein Rettungsschirm durch den Bund kam für das Bündner Unternehmen zu keinem Zeitpunkt infrage. Ebenfalls gelang dem Unternehmen, im November eine Anleihe in der Höhe von 150 Millionen Franken am Schweizer Kapitalmarkt aufzunehmen.