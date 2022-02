Führungswechsel bei Chur Tourismus

Liesch ist seit zehn Jahren als Direktorin der Churer Tourismusorganisation tätig. Sie war die erste Frau an der Spitze des Tourismusvereins. Wie es weiter heisst, habe sie Chur Tourismus während ihrer Tätigkeiten zusammen mit dem Team und dem Vorstand professionalisiert und stark weiterentwickelt. Chur Tourismus konnte dadurch in den vergangenen Jahren stetig wachsen und sich breiter vernetzen. Am 1. Juni wird sie ihre neue Tätigkeit als Geschäftsführerin beim Verein Graubünden Viva beginnen.