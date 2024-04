Mit diesen Tipps werden euer Auto, Töff und Velo fit für den Frühling

Am Wochenende erwarten uns in der Schweiz sommerliche Temperaturen bis zu 28 Grad. Das wirkt sich auch auf den Strassenverkehr aus, denn wer in der wärmeren Jahreszeit mit Auto, Velo, Töff oder Camper sicher unterwegs sein will, sollte jetzt gewisse Checks an den Fahrzeugen durchführen. Darauf macht der TCS in einer Medienmitteilung aufmerksam.