Der Forschungsstandort Davos soll weiter wachsen

Der Tourismus spielt in Davos volkswirtschaftlich die wichtigste Rolle. Eine in der breiten Öffentlichkeit oftmals unterschätzte Bedeutung nimmt regionalökonomisch allerdings auch der Forschungsbereich ein. Insgesamt sind in Davos sechs Forschungsinstitute ansässig, die viele hoch qualifizierte Arbeitsplätze bieten. Gemäss einer im vergangenen Jahr von der Academia Raetica durchgeführten Umfrage sind an diesen Einrichtungen rund 550 Personen beschäftigt. Erfreulicherweise kann auf dem Forschungsplatz Davos seit einigen Jahren eine markante Expansion festgestellt werden.