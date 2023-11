Auszeichnung für den elektrischen Einachstraktor aus Rueun

Der Firmenname Novaziun – romanisch für «Neuerung» – kommt nicht von ungefähr. Einen rein elektrisch angetriebenen Einachstraktor für schwere Arbeiten in der Landwirtschaft und im Kommunalbereich hat das Unternehmen mit Sitz in Rueun und Zürich kreiert; in seiner Leistungsklasse ist es der Erste seiner Art, wie man bei Novaziun wirbt. Der patentgeschützte sogenannte Monotrac wurde in der Surselva entwickelt, konstruiert und gebaut – von den Einheimischen Gian Caduff und Daniel Vincenz; ihre Geschäftspartner sind Nico Bernold und Marco Sangklin-Schneider. Jetzt kann sich das Quartett über Unterstützung seitens der Klimastiftung Schweiz freuen: Die gemeinnützige Organisation aus Zürich spricht dem Unternehmen Novaziun einen Teil der Fördergelder aus ihrer zweiten Förderrunde 2023 zu.