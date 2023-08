Neue Studie zeigt: Graubünden fehlen bis zu 3500 Wohnungen

Ein Thema steht aus Sicht der Bündner Wirtschaft im Dauerfokus: der Fachkräftemangel. Mitverantwortlich hierfür ist eine Studie des Wirtschaftsforums Graubünden: Die Denkwerkstatt hat im vergangenen Herbst errechnet, dass Graubünden in 20 Jahren aufgrund der demografischen Entwicklung über 30’000 Arbeitskräfte fehlen könnten. Wolle man diese prognostizierte Lücke schliessen, brauche es unter anderem Zuzüger aus dem In- und Ausland, erklärte Brigitte Küng, Co-Geschäftsführerin des Wirtschaftsforums, am Donnerstag vor den Medien in Chur.