Ein vorübergehender Geschäftsführer ist gefunden

Der neue interimistische Geschäftsführer von Chur Tourismus ist mit der Branche bestens vertraut. Er verfüge über mehrjährige Führungserfahrung im Tourismus, der Finanzwelt sowie der Bildungsbranche, schreiben die Verantwortlichen. Gantenbein engagiert sich als Dozent an der Academia Engiadina in Samedan sowie bei der EHL Swiss School of Tourism and Hospitality in Passugg. Bis Juli diesen Jahres sei er zudem im Teilzeitpensum als Schulleiter Sekundarstufe I zugunsten des Schulverbands Innerdomleschg tätig gewesen. Touristische Erfahrung habe Gantenbein unter anderem als Tourismusdirektor in Sedrun und Disentis sammeln können. (red)