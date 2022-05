Die Marienkirche in Mollis wird zum Solarkraftwerk

Zum Kantonalen Kirchentag 2022 feiert auch die Stiftung Marienkirche Mollis. Die 1965 eingeweihte Kirche strahlt wieder und ist wieder unter Dach und Fach. Die Stiftung hat 2021 das Dach saniert und Schäden an den Kreuzen und der Fassade behoben. Bis März 2022 blieben – wegen weltweiter Lieferschwierigkeiten – Abschlussarbeiten an der Solarstromanlage offen. Nun wird die Anlage mit einem öffentlichen Anlass am Freitag, 3. Juni, eingeweiht.