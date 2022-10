Corona-Ausfälle im ÖV kosten 1,3 Millionen Franken

In den Jahren 2020 und 2021 haben die Eisenbahnen und Busse in der Schweiz wegen der Coronapandemie weniger Personen befördert. Der Bund und die Kantone übernehmen gemäss dem geänderten Personenbeförderungsgesetz die Defizite der Unternehmen. Der Regierungsrat hat nun bekannt gegeben, was dies für den Kanton Glarus bedeutet. Gemäss der Regierung bezahlt der Kanton an die SBB für das Jahr 2020 einen Betrag von 570'000 Franken und für 2021 einen in der Höhe von 397'000 Franken. An die Südostbahn gehen für 2020 6200 Franken und an die Postauto AG für 2021 290'000 Franken.