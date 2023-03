Perfekter Start ins neue Jahr für die Bündner Hoteliers

Zum einen ist der ausgezeichnete Start ins 2023 auf die prächtigen Wetterverhältnisse zurückzuführen. Diese lockten im Januar Wintersportgäste in Scharen in die Bündner Berge. Zum andern spielt aber auch ein WEF-Sondereffekt eine Rolle: Das Jahrestreffen des World Economic Forum in Davos konnte im vergangenen Januar nämlich erstmals seit 2020 wieder Anfang Jahr durchgeführt werden. Zur Erinnerung: 2021 hatte das WEF aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden müssen, ein Jahr später fand das Treffen der Reichen und Mächtigen corona-bedingt erst im Mai statt. Die Destination Davos Klosters konnte die Übernachtungszahlen im vergangenen Januar innert Jahresfrist denn auch um über 30'000 auf knapp 130'000 steigern, was einem Plus von 35 Prozent entspricht. Das WEF generiere in Graubünden aber jeweils weit über Davos Klosters hinaus Logiernächte in der sonst frequenzarmen Zeit nach dem Jahreswechsel, erklärt Luzius Stricker, Leiter Statistik und Register beim Amt für Wirtschaft und Tourismus Graubünden.