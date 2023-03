Höhere Kosten machen Hilti zu schaffen

Noch vor Jahresfrist hatte der damalige Hilti-CEO Christoph Loos an der Bilanzmedienkonferenz ein Rekordergebnis für das Jahr 2021 präsentieren können. Am Freitag nun war bei der Rückschau auf das vergangene Jahr 2022 so einiges anders beim Hilti-Konzern, der weltweit bekannt für seine roten Baugeräte und Werkzeugkoffer ist.