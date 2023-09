Big Air Chur: Hartes Handwerk für die grosse Show

Staub wird aufgewirbelt. Stahlgerüste stehen herum. Der Lärm von Baumaschinen liegt in der Luft. Auf der Oberen Au in Chur haben die Aufbauarbeiten für das Big Air begonnen. «Der Bau der Schanze begann am Montag und wird noch bis zum 8. Oktober andauern. Danach geht es bis zum 19. Oktober weiter mit den restlichen Arbeiten», sagt Mark Irniger, der für die technische Leitung des Anlasses zuständig ist. Insgesamt sind in die baulichen Vorbereitungen des Events über 500 Personen involviert. Darunter Schneemannschaft, Bühnenmannschaft, Gerüstbauer und noch viele weitere.