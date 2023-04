Heftiger Dämpfer im März für Bündner Bergbahnen

Trotz der «unterdurchschnittlichen Entwicklung im März» – und unter Berücksichtigung der herausfordernden Schneeverhältnisse während praktisch der gesamten Wintersaison 2022/23 – zeigt sich die Bündner Bergbahnbranche mit den Ergebnissen des bisherigen Winters «zufrieden». Beim kumulierten Transportumsatz seit Anfang Winter beträgt das Minus gegenüber dem Spitzenwinter 2021/22 denn auch lediglich 5,5 Prozent; das Ober- und Unterengadin verzeichnen bisher sogar einen besseren Winter als im Vorjahr. Die langfristige Optik bestätigt dieses positive Bild: Gegenüber dem Zehnjahresdurchschnitt liegen die Bündner Bergbahnen diesen Winter bei den Transportumsätzen um 13,5 Prozent im Plus; bei den Gästezahlen immerhin noch um 1,6 Prozent. Wobei der Verband einmal mehr auf die grossen regionalen Unterschiede hinweist: Es gebe zum Teil beachtliche Differenzen zwischen Gebieten und Unternehmen mit Beschneiung und ohne Beschneiung, heisst es in der Mitteilung dazu. «Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die hochalpinen Gebiete und diejenigen Gebiete, welche durch die technische Beschneiung ein ansprechendes Angebot garantieren konnten, in diesem Winter profitierten.» Die Bedeutung und Wichtigkeit der technischen Beschneiung – nicht nur für die Bergbahnen, sondern für die gesamte Destination mit Leistungsangeboten in der Hotellerie, der Parahotellerie, im Sporthandel, bei den Skischulen et cetera – kämen im Winter 2022/23 besonders zum Ausdruck, so Bergbahnen Graubünden.