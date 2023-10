Baufirma will im Joner Zentrum hoch hinaus

Die beiden Bauten im Joner Zentrum gegenüber vom «Kreuz» haben schon bessere Zeiten gesehen. Sie wurden vor rund 50 Jahren erstellt. Jetzt will die Meili Unternehmungen AG Jonaport und Jonerhof sanieren und erweitern. Wie die Stadt Rapperswil-Jona in einer Mitteilung schreibt, soll das Ensemble gemeinsam weitergebaut und als Ganzes optimal in den städtischen Kontext eingegliedert werden. Ab dem 24. Oktober führt die Stadt das Mitwirkungsverfahren durch.