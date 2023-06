Basler Energieversorgerin steigt bei Disentiser Solarprojekt ein

Für IWB «wäre die Anlage in Disentis ein weiter Schritt im Ausbau ihres Solarstrom-Portfolios», so die Begründung für das Engagement des Basler Unternehmens in der Cadi. IWB wolle die eigene Produktion in dieser Sparte bis 2030 «massiv ausbauen». Die technische Realisierbarkeit des Alp-Run-Projekts sei mittlerweile dank einer umfassenden Machbarkeitsprüfung belegt. Mit IWB hole man sich nun seitens der Einfachen Gesellschaft eine erfahrene Partnerin an Bord: Das Basler Unternehmen war 2021 am Projekt Alpinsolar an der Muttsee-Staumauer beteiligt. Auf der Alp Run ebenfalls unterstützend mit im Boot ist die Standortgemeinde Disentis; sie hat im April einen Kredit von 119’000 Franken für die Standortevaluierung gesprochen und wird jetzt laut Mitteilung die weitere Planung begleiten.