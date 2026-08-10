«Unter uns» – Vorschau: Paket von der verstorbenen Stella bringt Patrizia in Gefahr

Unterhaltung

Patrizia wird bei «Unter uns» von ihrer Trauer eingeholt. Ein vor ihrem Tod verschicktes Paket von Stella trifft ein – und löst bei ihrer Mutter eine Panikattacke aus.

Der Tod ihrer Tochter Stella beschäftigt Patrizia bei «Unter uns» weiterhin. Zwar findet sie ausgerechnet in Naomi zunehmend eine wichtige Stütze, doch dann wird Patrizia völlig unerwartet mit ihrer Trauer konfrontiert.

«Unter uns»: Stellas letzte Pläne holen Patrizia wieder ein

In dem Paket berichtet Stella ihren Eltern von ihrem vermeintlich neuen Leben. Die Flitterwochen seien vorbei und nun stehe für sie ein halbes Jahr «Down Under» bevor. Für diese Zeit hatte Stella sogar geplant, ihren Eltern jeden Monat ein Paket zukommen zu lassen.

Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Stella ist inzwischen tot – und ihre damaligen Worte erinnern Patrizia schmerzhaft an all die Pläne, die ihre Tochter für ihre Zukunft hatte.

Für die trauernde Mutter wird die Situation zu viel. Patrizia bekommt plötzlich keine Luft mehr und erleidet eine Panikattacke.

Patrizia sucht Hilfe bei Naomi – doch Britta drückt sie weg

In ihrer Not versucht Patrizia, Naomi zu erreichen. Zwischen den beiden ist zuletzt eine besondere Verbindung entstanden, nachdem Naomi ihr in der schweren Zeit nach Stellas Tod zur Seite gestanden hatte.

Doch Naomi befindet sich gerade bei Britta und bemerkt den Anruf zunächst nicht. Stattdessen sieht Britta Patrizias Namen auf dem Display – und drückt den Anruf weg.

Während Patrizia mit ihrer Panikattacke alleine ist, ahnt Naomi nichts von ihrem Hilferuf. Wird sie noch rechtzeitig erfahren, wie schlecht es Patrizia geht?

Die neueste Unter Uns Folge ist auf RTL+ bereits verfügbar.