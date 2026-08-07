«Unter uns»-Vorschau: Larissa wusste von den Abrissplänen – Baris ist enttäuscht

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Der drohende Abriss der Schillerallee sorgt bei «Unter uns» für Entsetzen. Besonders bitter für Baris: Larissa wusste längst von den Plänen – und schwieg.

Die Bewohner der Schillerallee stehen bei «Unter uns» vor einer ungewissen Zukunft. Spätestens in einem Jahr soll ihr Zuhause einem U-Bahn-Projekt weichen. Larissa kannte die Abrisspläne bereits, musste aber aufgrund ihrer Verschwiegenheitspflicht für sich behalten.

Unter uns-Vorschau: Baris ist von Larissas Schweigen enttäuscht

Larissa versucht zu erklären, weshalb sie nichts über den geplanten Abriss sagen konnte. Beruflich waren ihr die Hände gebunden. Für Baris macht das die Situation allerdings nicht leichter.

Schliesslich geht es nicht um irgendein Bauprojekt: Die Schillerallee und damit das Zuhause zahlreicher Bewohner sollen verschwinden. Dass Larissa davon wusste und trotzdem schwieg, belastet das Verhältnis zwischen den beiden und lässt Baris toben.

Patrizias Rolle bei den Abrissplänen

Während die Bewohner um ihre Zukunft fürchten, rückt auch die Rolle von Patrizia Neumann-Goldberg in den Mittelpunkt. Sie erhofft sich von der geplanten Neugestaltung des Areals die Chance auf eine eigene Goldberg-Mall. Dafür versucht sie den

Doch die eigentlich vertraulichen Pläne ziehen immer weitere Kreise. Nachdem Benedikt davon erfahren hat und die Information weitergegeben wurde, ist auch Sauer alles andere als begeistert. Für die Bewohner bleibt derweil die entscheidende Frage: Können sie den Abriss ihrer Schillerallee überhaupt noch verhindern?

Irene versucht die Stimmung in der Schillerallee zu retten

Nach den Horrornachrichten für alle Beteiligten in der Schillerallee ist die Stimmung am Boden. Neben zahlreichen Geschehnissen zwischen Esma & Tobi oder Ringo und Easy kommen jene Abrisspläne dazu. Irene versucht bei einem gemeinsamen Grillabend, den Zusammenhalt zu stärken, und hat die Hoffnung, dass sie gemeinsam den Abriss stoppen können. Es bleibt spannend, wie und ob dies gelingen kann.

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