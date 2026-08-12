Unter uns-Vorschau: Streit mit Anna eskaliert – Taro will nur noch weg

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Taro hält es bei «Unter uns» kaum noch bei seiner Mutter Anna aus und will zurück nach Tokio. Doch ausgerechnet sein Vater macht ihm einen Strich durch die Rechnung.

Zwischen Anna und ihrem Sohn Taro liegen die Nerven blank. Taro fühlt sich in Köln weiterhin nicht wohl und macht keinen Hehl daraus, dass er am liebsten so schnell wie möglich wieder verschwinden würde. Der Konflikt zwischen Mutter und Sohn spitzt sich schliesslich so sehr zu, dass sogar Ferhat eingreifen muss.

Taro will zwingend zurück nach Tokio – doch sein Vater lehnt ab

Taro möchte Köln hinter sich lassen und wieder bei seinem Vater in Japan leben. Der hat allerdings andere Pläne. Weil er zu beschäftigt ist, kann beziehungsweise will er seinen Sohn derzeit nicht bei sich aufnehmen.

Für Taro bedeutet das: Er muss vorerst in Köln bleiben – ausgerechnet bei seiner Mutter, mit der er sich momentan überhaupt nicht versteht und die seiner Meinung nach das Familienglück zerstört hat. Entsprechend gross ist sein Frust.

Ausgerechnet Paco findet einen Zugang zu Taro

Nach der Eskalation ist es Paco, der Taro etwas beruhigen kann. Beim gemeinsamen Fussballspielen gelingt es ihm, mit dem Jungen ins Gespräch zu kommen.

Tatsächlich zeigt Taro anschliessend zumindest ein wenig Einsicht. Eine wirkliche Versöhnung mit Anna sieht allerdings anders aus: Er macht deutlich, dass er vorerst nur in Köln bleibt, weil ihm keine andere Wahl bleibt. «Ich bleibe nur hier, weil ich muss.»

Damit ist der Streit zwar fürs Erste entschärft – gelöst ist der Konflikt zwischen Taro und seiner Mutter aber noch lange nicht.

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