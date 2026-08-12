Unter uns-Vorschau: Dana setzt Sina unter Druck – jetzt geht es um ihre Karriere

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Dana bekommt bei «Unter uns» ihre Approbation zurück – doch der erhoffte berufliche Neustart platzt. Daraufhin macht sie Sina ein Angebot, das diese kaum ablehnen kann.

Eigentlich könnte für Dr. Dana Gülek endlich ein neues Kapitel beginnen. Sie hat ihre Approbation zurück und damit die Möglichkeit, beruflich wieder durchzustarten. Doch die Vergangenheit holt sie schneller ein als gedacht. Eine aussichtsreiche Stelle in der Kardiologie bleibt ihr aufgrund ihrer Vorgeschichte verwehrt. Dana will diese Entscheidung allerdings nicht einfach hinnehmen – und sieht plötzlich in Sina die Lösung für ihre Probleme.

Dana erpresst Sina mit ihrem Geheimnis

Dana weiss genau, an welchem Punkt sie Sina treffen kann. Sie kennt die Wahrheit, die Sinas berufliche Zukunft gefährden könnte – und setzt dieses Wissen nun gezielt als Druckmittel ein.

Ihre Forderung hat es in sich: Statt ihren eigenen Weg zu gehen, soll Sina ihre Praxis künftig gemeinsam mit Dana führen.

Unter uns: Bald eine «Praxis Hirschberger-Gülek»?

Dana hat sogar schon eine klare Vorstellung davon, wie die gemeinsame Zukunft aussehen soll: Aus Sinas Praxis soll die «Praxis Hirschberger-Gülek» werden.

Freiwillig ist das Angebot für Sina allerdings kaum. Sollte sie sich weigern, droht Dana damit, die Wahrheit ans Licht zu bringen – mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen für Sinas Karriere.

Damit steht Sina vor einer schwierigen Entscheidung: Lässt sie sich auf Danas Forderung ein oder riskiert sie, dass ihr Geheimnis auffliegt?

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