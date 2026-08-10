«Der Bergdoktor» Staffel 20: Diese Schauspieler sind dabei – und dann geht es los

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«Der Bergdoktor» feiert Jubiläum: Staffel 20 wird derzeit gedreht. Neben Hans Sigl sind bekannte Gesichter und spannende Gaststars dabei. Auch zum Start gibt es erste Infos.

Fans von «Der Bergdoktor» dürfen sich auf Nachschub freuen. Seit Ende April 2026 laufen in Ellmau und Umgebung die Dreharbeiten zur mittlerweile 20. Staffel der erfolgreichen ZDF-Serie. Bis Anfang Dezember soll noch gedreht werden. Geplant sind acht neue Folgen mit einer Länge von jeweils 90 Minuten.

Wann startet «Der Bergdoktor» Staffel 20?

Ein konkretes Startdatum für Staffel 20 hat das ZDF bislang noch nicht bekannt gegeben. Fest steht allerdings bereits der Zeitraum: Die neuen Folgen sollen im Winter 2027 ausgestrahlt werden.

Damit dürfte sich «Der Bergdoktor» voraussichtlich erneut zu Beginn des Jahres zurückmelden. Auch die vorherigen Staffeln starteten jeweils im Winter. Wann genau die erste neue Folge zu sehen sein wird, bleibt jedoch noch abzuwarten.

«Der Bergdoktor»: Diese Schauspieler sind in Staffel 20 wieder dabei

Auf zahlreiche bekannte Gesichter müssen die Fans auch in der Jubiläumsstaffel nicht verzichten. Neben Hans Sigl als Martin Gruber kehren viele Mitglieder des Stammpersonals zurück.

Mit dabei sind unter anderem:

Hans Sigl als Dr. Martin Gruber

Heiko Ruprecht als Hans Gruber

Monika Baumgartner als Lisbeth Gruber

Ronja Forcher als Lilli Gruber

Mark Keller als Dr. Alexander Kahnweiler

Natalie O'Hara als Susanne Dreiseitl

Rebecca Immanuel als Dr. Vera Fendrich

Hilde Dalik als Karin Bachmeier

Annika Ernst als Dr. Angelika Rüdiger

Barbara Lanz als Caro Pflüger

Frédéric Brossier als David Kästner

Lieselotte Voß als Josie Bachmeier

Ylvi Unertl als Sophia Gruber

Damit bleibt der Kern des Ensembles auch in Staffel 20 weitgehend erhalten.

Auf diese Gaststars dürfen sich «Bergdoktor»-Fans freuen

Neben dem bekannten Ensemble stehen für die neuen Folgen auch mehrere Gastdarsteller vor der Kamera. Dazu gehören unter anderem Katerina Jacob und Steffen Schroeder.

Für Hans Sigl bedeutet das gleich mehrere Wiedersehen mit ehemaligen Kollegen. Mit Jacob und Schroeder hatte er bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten zusammengearbeitet. Auch Karl Seibt und Michael Schweisser gehören zu den neuen Gesichtern, die in der kommenden Staffel zu sehen sein werden.

Katerina Jacob soll in einer Episodenhauptrolle laut der Agentur Kick Erna Auer verkörpern. Steffen Schroeder übernimmt dagegen die Rolle eines besorgten Vaters.

Um die Zeit bis zur neuen Staffel angenehmer zu gestalten, sind alle Folgen der Staffeln 1–19 in der ZDF-Mediathek vorzufinden.