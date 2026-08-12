Maischberger heute: Gäste und Themen am 12. August 2026

Unterhaltung

«Maischberger» ist nach der Sommerpause zurück. Welche Gäste sind am 12. August 2026 im Studio und über welche Themen wird diskutiert?

Am Mittwoch, 12. August 2026, läuft «Maischberger» wieder mit einer neuen Ausgabe im Ersten. Die Gäste und Themen gibt es hier in der Übersicht.

Die Themen von «Maischberger» am 12.08.2026

Armin Laschet, CDU (Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss)

(Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss) Ben Hodges (US-General a.D.)

(US-General a.D.) Sebastian Ebel (Vorstandsvorsitzender TUI AG)

(Vorstandsvorsitzender TUI AG) Ulrich Wickert (Autor)

(Autor) Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio)

(ARD-Hauptstadtstudio) Paul Ronzheimer (BILD)

«Maischberger» heute: Die Gäste am Mittwoch

Das transatlantische Verhältnis und die europäische Sicherheit : Darüber diskutieren der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Armin Laschet (CDU) und der US-General a.D., Ben Hodges.

: Darüber diskutieren der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Armin Laschet (CDU) und der US-General a.D., Ben Hodges. Die deutsche Wirtschaft und die Probleme der Tourismus-Branche : Im Studio: der Vorstandsvorsitzende der TUI AG, Sebastian Ebel.

: Im Studio: der Vorstandsvorsitzende der TUI AG, Sebastian Ebel. Es kommentieren: Der ehemalige Tagesthemen-Moderator und Autor Ulrich Wickert, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Kerstin Palzer und der stellvertretende BILD-Chefredakteur Paul Ronzheimer.

«Maischberger»: Sendetermine und Folgen in der ARD-Mediathek

Neben den Neuausstrahlungen werden im Fernsehen auch Wiederholungen gezeigt. Alle restlichen Sendetermine von «Maischberger» in dieser Woche:

Mi., 12.08.2026, 20:30–21:45 – tagesschau24 – Wiederholung

Mi., 12.08.2026, 23:20–00:35 – Das Erste – Neue Folge

Do., 13.08.2026, 02:25–03:40 – Das Erste – Wiederholung

Do., 13.08.2026, 20:30–21:45 – tagesschau24 – Wiederholung

Fr., 14.08.2026, 00:40–01:55 – 3sat – Wiederholung

Wer die Sendung nicht im TV verfolgen kann, hat auch die Möglichkeit, sie nach der Erstausstrahlung in der ARD-Mediathek abzurufen.

Faktencheck zu «Maischberger»

Zu ausgewählten Aussagen aus der Sendung wird nach der Ausstrahlung ein Faktencheck veröffentlicht. Darin werden zentrale Behauptungen der Gäste überprüft und mit zusätzlichen Informationen sowie Quellen eingeordnet. Der Faktencheck ist hier auf der Seite der Sendung abrufbar.