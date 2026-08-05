GZSZ: Wolfgang Bahro hat bereits eine Idee für Gerners Abschied

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Seit mehr als 30 Jahren verkörpert Bahro die Kultfigur Jo Gerner. Nun hat der Schauspieler verraten, wie er sich den Abschied seiner Rolle eines Tages vorstellen könnte – und dieser hätte es in sich.

Seit über drei Jahrzehnten gehört Wolfgang Bahro als Jo Gerner zu den prägenden Gesichtern von Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ein Ende seiner Zeit bei der RTL-Soap ist derzeit zwar nicht in Sicht, dennoch hat sich der Schauspieler bereits Gedanken gemacht, wie seine Kultfigur eines Tages aus der Serie verabschiedet werden könnte.

Wolfgang Bahro denkt über das Ende von Jo Gerner bei GZSZ nach

Wolfgang Bahro gehört fest zum GZSZ-Ensemble und ist nicht mehr wegzudenken. Aus dem zunächst skrupellosen Anwalt entwickelte sich über die Jahre eine der bekanntesten Figuren der Serie. Ein baldiger Abschied steht für den 65-Jährigen allerdings nicht zur Debatte. Im Podcast «dreißig» erklärte Bahro, dass ein Karriereende für ihn derzeit kein Thema sei.

So beeindruckend könnte Gerner die Serie verlassen

Dennoch hat sich Bahro bereits Gedanken über einen möglichen Serienabschied gemacht. Seine Idee: Jo Gerner befindet sich auf einer Yacht, als diese angegriffen wird und untergeht. Zunächst scheint alles auf seinen Tod hinzudeuten. Doch statt eines endgültigen Abschieds stellt sich Bahro eine überraschende Wendung vor – Gerner taucht spektakulär mit einem U-Boot wieder auf.

GZSZ ohne Jo Gerner – kaum vorstellbar

Des Weiteren verrät er im Podcast, dass die Macher der Serie GZSZ bereits ihre Zweifel äusserten, ob die Serie ohne ihn bestehen bliebe und die Zuschauer sie weiterhin verfolgen würden. Vorerst ist ein Ausstieg von Bahro aber kein Thema und sorgt für Erleichterung bei den GZSZ-Fans.