GZSZ-Vorschau: Yvonnes Plan geht nach hinten los – Jo kann «Vivian» nicht vergessen

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Yvonne wollte Jo mit ihrem erfundenen Alter Ego wieder näherkommen. Doch der Plan entwickelt sich bei GZSZ in eine völlig andere Richtung.

Eigentlich wollte Yvonne mit ihrem Pseudonym Vivian Rabe ihre Ehe retten und wieder einen Zugang zu Jo finden. Doch aus dem zunächst harmlosen Plan ist längst ein gefährliches Spiel geworden. Denn Jo hat Gefühle für eine Frau entwickelt, von der er nicht ahnt, dass hinter ihr ausgerechnet seine eigene Ehefrau steckt.

GZSZ-Vorschau: Gerner bedankt sich vor allen bei seiner Frau Yvonne

Bei dem Spenden-Event, dass Yvonne mit organisiert hat, hält Jo am Ende noch eine kurze Rede und bedankt sich bei allen Gästen, Spendern und vor allem am Ende noch bei seiner «Frau» Yvonne.

Für einen kurzen Moment könnte es so wirken, als würde Yvonnes ursprünglicher Plan tatsächlich aufgehen und die beiden wieder näher zusammenbringen. Doch der Schein trügt.

Jo kann Vivian nicht vergessen – für Yvonne wird es gefährlich

Denn die unbekannte «Vivian Rabe» beschäftigt Jo weiterhin. Nachdem Yvonne per Mail das Ganze mit einem «Leben Sie Wohl» beendet hat , fängt Gerner an, noch mehr darüber nachzudenken. Schliesslich gesteht er Yvonne, dass er herausfinden muss, was es mit seinen Gefühlen für diese Frau auf sich hat.

Ausgerechnet das wollte Yvonne mit ihrem falschen Profil verhindern. Statt Jo wieder näherzukommen, hat sie eine Konkurrentin erschaffen, mit der sie kaum konkurrieren kann – schliesslich ist diese Frau in Wahrheit sie selbst. Wie lange kann Yvonne ihr Geheimnis noch für sich behalten?

Die neueste «GZSZ» Folge ist bereits auf RTL+ verfügbar.