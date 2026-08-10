GZSZ-Vorschau: Tobias ist wieder da – und erlebt gleich einen emotionalen Moment

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Nach seiner «Let's Dance»-Pause ist Tobias, gespielt von Jan Kittmann, zurück bei GZSZ. Michi empfängt ihn mit einem passenden Spruch – wenig später wird seine Rückkehr jedoch emotional.

Seine Rückkehr nimmt GZSZ dabei zunächst mit Humor. Als Tobias im Kiezkauf auf Michi trifft, kann sich dieser einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. Doch lange hält die gute Stimmung nicht an. Tobias wird bald mit den Geschehnissen um Carlos konfrontiert.

GZSZ-Comeback: Michi begrüsst Tobias mit einem kleinen Insider

«Fit siehst du aus, als ob du drei Monate durchgetanzt hättest.» Mit diesen Worten heisst Michi seinen Freund wieder im Kiez willkommen. Für die Zuschauer dürfte schnell klar sein, worauf die Autoren damit anspielen. Während Tobias bei GZSZ eine Auszeit nahm, stand sein Darsteller Jan Kittmann bei «Let's Dance» auf dem Parkett. Ein kleiner Insider-Gag, mit dem die Serie seine Rückkehr aufgreift.

Tobias nimmt mit Michi Abschied von Carlos

Die Freude über das Wiedersehen wird jedoch schnell von den Ereignissen überschattet, die während Tobias’ Abwesenheit vorgefallen sind. Besonders die Nachricht über Carlos trifft ihn.

Am Abend treffen sich Tobias und Michi im «Mauerwerk». Gemeinsam stossen sie mit einem Schnaps auf Carlos an und erinnern sich an die gemeinsamen Momente mit ihrem Freund. Damit endet Tobias’ erster Tag zurück im Kiez deutlich emotionaler, als er begonnen hat.

Die Rückkehr von Tobias in den Kiez kannst du bereits auf RTL+ sehen.