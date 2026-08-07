GZSZ-Vorschau: Ninas letzte Szene – so emotional ist ihr Abschied

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Bei GZSZ heisst es Abschied nehmen: Nina (Maria Wedig) wird aus Berlin verlegt. Zuvor richtet sie in einem emotionalen Video letzte Worte an ihre Familie und Freunde.

Nach all den dramatischen Ereignissen steht bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» ein emotionaler Abschied bevor. Nina muss Berlin verlassen und wird aus dem Gefängnis nach Vechta verlegt, wo sie künftig psychologisch betreut werden soll.

Nina verabschiedet sich mit emotionaler Botschaft aus dem GZSZ-Kiez

In ihrem Abschiedsvideo richtet Nina persönliche Worte an ihre Familie und Freunde. Sie spricht unter anderem zu ihren Freundinnen Maren, Yvonne und Katrin sowie zu Toni und Luis. Auch Michi, der die letzten Wochen mit Nina zusammenwohnte, gehört zu den Menschen, von denen sie sich verabschiedet.

Dabei blickt Nina nicht nur auf die Ereignisse zurück, die sie ins Gefängnis gebracht haben, sondern auch auf die vielen schönen gemeinsamen Momente. Sie macht deutlich, dass sie die Hilfe der anderen nie wollte und nun selbst für das Geschehene geradestehen muss.

GZSZ: Nina entschuldigt sich bei Laura

Besonders persönlich wird Ninas Botschaft, als sie sich an Laura richtet. Sie entschuldigt sich bei ihr und bei all jenen, die durch die vergangenen Ereignisse in ihre Situation hineingezogen wurden. Vor allem Laura musste unter den Bedingungen leiden, denn sie sass lange unschuldig in Untersuchungshaft. Laura hat das Video aber noch nicht anschauen wollen.

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Für Nina scheint damit festzustehen: Sie möchte einen Schlussstrich ziehen und die Konsequenzen ihres Handelns tragen.

Ninas letzte Worte an Jessi im Gefängnis

Beim emotionalen Abschied von ihrer Schwester Jessica wird es noch einmal sehr herzergreifend. Die beiden blicken unter Tränen nochmal auf alles zurück und verabschieden sich sehr emotional. Auf das «Ich hab dich lieb» von Jessica erwidert Nina unter Tränen: «Ich dich auch. Für immer.» Eine sehr traurige Verabschiedung der beiden Schwestern.

Ist das der endgültige Abschied von Nina bei GZSZ?

Mit der Videobotschaft endet vorerst Ninas Zeit im GZSZ-Kiez. Sie wird nach Vechta verlegt und lässt ihre Familie und Freunde in Berlin zurück.

Ninas letzte Szene bei GZSZ ist bereits auf RTL+ verfügbar.