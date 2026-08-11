GZSZ-Vorschau: Nihat verzockt sich erneut – jetzt droht ihm alles um die Ohren zu fliegen

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Nihat steckt bei GZSZ immer tiefer in finanziellen Schwierigkeiten. Trotz Julians Warnung greift er erneut auf fremdes Geld zurück – und verzockt innerhalb kürzester Zeit viel Geld.

Eigentlich hat Nihat (Timur Ülker) von Julian eine letzte Chance bekommen. Nach seinem ersten Fehltritt bei der «Gerner Financial Group» sollte damit endgültig Schluss sein. Doch seine finanziellen Probleme bringen ihn erneut in Versuchung. Als eine weitere Rechnung über 25.000 Euro ins Haus flattert, trifft Nihat eine folgenschwere Entscheidung.

Nihat braucht dringend Geld

Nachdem Nihats Boot abgebrannt ist und die Versicherung nicht dafür aufkommt, er seiner Schwester Geld geliehen hat und diese es ihm nicht zurückzahlen kann und nun eine weitere Rechnung von 25.000 Euro reinflattert, steckt Nihat richtig tief in der Klemme und hat gewaltige Geldprobleme.

GZSZ: Nihat hintergeht Julian erneut und setzt 100.000 Euro aufs Spiel

Julian hat Nihat damals seinen Fehler verziehen und ihm eine letzte Chance gegeben. Nun kann Nihat aufgrund seiner finanziellen Probleme nicht widerstehen und vergreift sich erneut am Konto der «Gerner Financial Group», in der Hoffnung seine Schulden begleichen zu können. Bisher hatte Nihat immer Glück und konnte seinen Einsatz vervielfachen, dieses Mal läuft es aber aus dem Ruder.

Fliegt Nihat jetzt bei der Gerner Financial Group raus?

Damit steckt Nihat in einem noch grösseren Schlamassel. Nicht nur fehlen ihm nun weitere 16.000 Euro – sollte Julian von dem erneuten Vertrauensbruch erfahren, könnte auch Nihats Zukunft bei der «Gerner Financial Group» auf dem Spiel stehen. Er hatte sich durch seine tolle Arbeit zu einem festen Bestandteil der Bank entwickelt und nun setzt er alles aufs Spiel.

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