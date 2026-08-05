GZSZ-Vorschau: Kann Philip Jessica verzeihen?

Unterhaltung

Nachdem Philip eine Zeit lang für niemanden erreichbar war und weiterhin im Glauben, dass Jessica ihn betrogen hat, lebt, kommt er nun zurück. Wie wird er auf die Wahrheit reagieren?

Währenddessen versucht Michi Jessica zu überzeugen, dass sie Philip das nötige Verständnis gegenüber bringt.

GZSZ: Wiedersehen von Jessica und Philip

Laura kann Jessica bis heute nicht verzeihen, dass sie geschwiegen hat, obwohl sie wusste, dass ihre Schwester Nina hinter den Geschehnissen steckt. Während Laura unschuldig in Untersuchungshaft sass, hielt Jessica an ihrem Geheimnis fest. Nun kehrt Philip zurück und erfährt die ganze Wahrheit. Doch reicht diese aus, damit die beiden wieder zueinanderfinden – oder ist ihre Beziehung endgültig vorbei?

Wie geht es mit Gerner und Yvonne weiter?

Spätestens nachdem Jo Yvonne ins Gefängnis gefahren hat, wird deutlich, dass seine Gefühle für sie noch immer nicht verschwunden sind. Gleichzeitig sitzt der aus seiner Sicht begangene Verrat während der Mordermittlungen weiterhin tief und steht einer Annäherung im Weg. Deshalb greift Yvonne erneut zu ihrer Kunstfigur «Vivian», um Jo ihre Sicht der Dinge mitzuteilen.

Die Folge ist bereits auf RTL+ verfügbar.