GZSZ-Vorschau: Ein Zeichen verändert alles – finden Jo und Yvonne jetzt wieder zusammen?

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Yvonne will Jo endlich die Wahrheit über Vivien Rabe gestehen. Doch kurz vor dem Treffen kommt alles anders: Ein unerwarteter Fund lässt Jo erkennen, wen er wirklich liebt.

Seit Wochen führt Yvonne unter dem Namen Vivien Rabe ein Doppelleben. Was zunächst harmlos beginnt, wird immer ernster: Jo entwickelt Gefühle für die unbekannte Frau – ohne zu ahnen, dass sich dahinter seine eigene Ehefrau verbirgt. Als er Yvonne schliesslich sogar gesteht, sich in eine andere verliebt zu haben, will sie das Versteckspiel beenden.

GZSZ: Yvonne will Jo endlich die Wahrheit sagen

Nachdem sich Vivien bereits von Jo verabschiedet hat, bittet er sie um ein letztes persönliches Treffen. Yvonne lässt sich darauf ein. Im Mauerwerk will sie Jo gegenübertreten und ihm gestehen, dass die Frau, in die er sich verliebt hat, die ganze Zeit seine eigene Ehefrau war.

Beide bereiten sich auf das Treffen vor. Während Yvonne entschlossen scheint, ihr Geheimnis endlich zu lüften, macht sich auch Jo auf den Weg. Doch eine unerwartete Entdeckung bringt seine Pläne plötzlich ins Wanken.

Ein Luftballon lässt Gerner alles überdenken

Auf dem Weg zum Mauerwerk entdeckt Jo ausgerechnet einen der Luftballons vom Charity-Event. Darauf befindet sich Yvonnes persönlicher Wunsch: «Wach auf, Professor.» Die Botschaft lässt ihn nicht mehr los.

Jo hält inne und trifft schliesslich eine Entscheidung: Er sagt das Treffen mit Vivien Rabe ab. Der Grund könnte für Yvonne kaum bedeutender sein – Jo erkennt, dass seine Gefühle für seine Frau noch immer da sind. «Ich liebe meine Frau», stellt er für sich fest.

Damit nimmt die Geschichte eine völlig neue Wendung. Yvonne weiss nun zwar, dass Jo sie noch immer liebt, ihr Geheimnis um Vivien Rabe bleibt vorerst jedoch bestehen. Ob die beiden tatsächlich wieder zueinanderfinden – und wie Jo reagiert, wenn er die ganze Wahrheit erfährt –, bleibt offen.

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