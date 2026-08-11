GZSZ-Vorschau: Dieses Treffen zwischen Philip und Jessica verändert alles

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Zwischen Philip und Jessica ist bei GZSZ offenbar doch noch nicht alles vorbei. Ein Missverständnis bringt die beiden wieder zusammen – sehr zum Ärger von Laura.

Eigentlich scheint die Beziehung von Philip und Jessica bei «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» am Ende zu sein. Doch ausgerechnet ein Missverständnis könnte nun dafür sorgen, dass sich das Blatt noch einmal wendet. Als Philip verreisen muss, weil er einen Kongress ausrichtet, versteht Jessica die Situation zunächst völlig falsch.

GZSZ-Vorschau: Philip gesteht Jessica seine Gefühle

Philip und Jessica sprechen sich aus. Dabei macht Philip deutlich, dass seine Gefühle trotz allem, was zwischen ihnen passiert ist, nicht verschwunden sind.

Als Laura in die Wohnung kommt und Jessica dort entdeckt, reagiert sie alles andere als begeistert. Doch dieses Mal stellt sich Philip klar auf Jessicas Seite. Er fordert Laura auf, sich zurückzuhalten – und macht deutlich, dass er Jessica noch immer liebt. «Ich liebe sie immer noch» sagt er zu Laura.

Schliesslich können auch Philip und Jessica ihre Gefühle nicht länger verdrängen. Als Laura sauer die Wohnung verlässt, küssen sich Jessi und Philip.

Liebes-Comeback sorgt für Ärger bei Laura und John

Während Philip und Jessica ihr Glück wiedergefunden haben, ist die Situation innerhalb der Familie längst nicht geklärt. Laura kann nach den vergangenen Ereignissen nicht einfach so tun, als wäre nichts geschehen.

Philip hofft deshalb auf Unterstützung von John und bittet ihn, mit Laura zu sprechen. Doch auch sein Bruder zeigt deutlich weniger Verständnis als erhofft. Philip beendet das Brüdergespräch schnell und geht zu Jessica.

Damit sorgt die Versöhnung von Philip und Jessica nicht nur für ein überraschendes Liebes-Comeback, sondern könnte gleich den nächsten Konflikt zwischen Philip, John und Laura auslösen.

Laura kann Jessica nicht verzeihen

Am folgenden Tag trifft Laura erneut auf Jessi und fragt sie, ob sie immer noch schweigen würde, wenn Nina sich nicht der Polizei gestellt hätte. Jessica antwortet ehrlich und sagt, dass sie das würde, denn Nina sei ihre Schwester, sie sich jedoch eine Versöhnung mit Laura wünschte. Jene verlässt das Gespräch aber kommentarlos.

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