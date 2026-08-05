GZSZ: RTL enthüllt Ninas Abschied – ihr Serien-Aus endet anders als viele Fans erwarten

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Lange wurde darüber spekuliert, wie Ninas Geschichte bei GZSZ enden wird. Jetzt hat RTL das Geheimnis gelüftet – und macht deutlich: Das Finale fällt anders aus, als viele Zuschauer vermutet hatten.

Nach Monaten voller dramatischer Wendungen steht Ninas Abschied aus «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» unmittelbar bevor. Bereits am 6. August können RTL+-Abonnenten ihre letzte Folge sehen, im Free-TV läuft die Episode am 13. August. Nun hat RTL vorab verraten, wie sich die Geschichte der Figur tatsächlich verabschiedet.

GZSZ: Nina muss mit den Konsequenzen leben

Seit ihrem Geständnis zu den Taten rund um Carlos und Zoe sitzt Nina in Untersuchungshaft. Nachdem ihre Schuld im Kolle-Kiez bekannt geworden ist, versucht sie, mit den Menschen abzuschliessen, die ihr besonders wichtig sind.

Mit ihrem Sohn Luis gelingt ihr eine vorsichtige Annäherung. Anders entwickelt sich dagegen das Gespräch mit Toni. Beim Besuch im Gefängnis macht Toni deutlich, dass sie Nina ihre Liebe zwar nicht abspricht, ihr die Ereignisse aber nicht verzeihen kann. Für Toni ist das Treffen zugleich ein endgültiger Abschied – ein Moment, der Nina schwer trifft.

RTL verrät: So endet Ninas Geschichte bei GZSZ

Die Begegnung mit Toni stürzt Nina zunächst in eine tiefe Krise. Auch ihre Schwester Jessica erkennt, wie schlecht es ihr geht, weshalb viele Fans bereits über ein besonders tragisches Ende spekulierten.

Achtung, Spoiler!

Wie aus der offiziellen Vorschau von RTL hervorgeht, bestätigt sich diese Befürchtung jedoch nicht. Nina entscheidet sich nicht für einen drastischen Schritt. Stattdessen erkennt sie, dass sie professionelle psychologische Unterstützung benötigt, um die belastenden Ereignisse der vergangenen Wochen aufzuarbeiten.

Aus diesem Grund wird sie in eine spezielle Justizvollzugsanstalt in Niedersachsen verlegt, in der sie die notwendige therapeutische Betreuung erhalten soll. Damit endet ihre Geschichte bei GZSZ zwar vorerst, jedoch ohne den von vielen erwarteten tragischen Serientod.