GZSZ: Die schlimmsten Serientode aller Zeiten

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Mord, Unfälle und tragische Schicksale: In mehr als 30 Jahren GZSZ mussten sich die Fans von zahlreichen Figuren verabschieden. Einige Serientode sind bis heute unvergessen.

Seit 1992 gehört «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» zu den bekanntesten deutschen Daily-Soaps. In all den Jahren erlebten die Zuschauer unzählige Liebesgeschichten, Intrigen, Hochzeiten und Comebacks. Doch immer wieder mussten sich die Fans auch von beliebten Figuren verabschieden.

GZSZ: Verena Koch stirbt bei einem tragischen Verkehrsunfall

Zu den wohl bekanntesten Serientoden der GZSZ-Geschichte gehört der Abschied von Verena Koch. Die von Susan Sideropoulos gespielte Figur hatte mit Leon Moreno gerade ihr Familienglück gefunden und war Mutter geworden, als ihre Geschichte 2011 ein tragisches Ende nahm.

Ein dramatischer Unfall, der das Familienglück zerstörte Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Auf dem Weg zu einer Schuhmesse blieb Verena mit ihrem Auto liegen. Als sie das Fahrzeug absichern wollte, kam es zur Katastrophe: Philip Höfer erfasste sie mit seinem Wagen. Verena überlebte den Unfall nicht.

Für die übrigen Figuren hatte ihr Tod weitreichende Konsequenzen. Vor allem Leon musste mit dem plötzlichen Verlust seiner Frau zurechtkommen. Philip wiederum wurde von schweren Schuldgefühlen geplagt.

Dominik Gundlach stirbt nach einem schweren Motorradunfall

Auch der Abschied von Dominik Gundlach sorgte bei vielen GZSZ-Fans für emotionale Momente. Raúl Richter hatte die Rolle seit 2007 gespielt und gehörte damit jahrelang zum festen Ensemble der Serie.

Ausgerechnet kurz nach seiner Hochzeit mit Elena Castillo nahm die Geschichte eine dramatische Wendung. Dominik verunglückte mit seinem Motorrad schwer und starb schliesslich an den Folgen des Unfalls.

Jo Gerner musste damals den Verlust seines Sohnes verkraften Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Damit endete 2014 nach rund sieben Jahren die Geschichte einer der damals bekanntesten GZSZ-Figuren.

GZSZ: Franziska Reuter stirbt bei einer Explosion

Die 4000. Folge von GZSZ endete für Franziska «Franzi» Reuter tödlich. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin Emily Höfer wollte sie eigentlich nur einen ausgelassenen Abend verbringen.

Die beiden brachen in das Restaurant «Fasan» ein und feierten dort. Doch die Situation geriet völlig ausser Kontrolle. Es kam zu einer Explosion und anschliessend zu einem verheerenden Brand.

Während Emily entkommen konnte, wurde Franzi im brennenden Restaurant eingeschlossen. Für die von Jasmin Tawil gespielte Figur kam jede Hilfe zu spät.

Alexander Cöster wird von einem Lastwagen erfasst

Mehr als ein Jahrzehnt lang gehörte Alexander Cöster zum GZSZ-Kiez. 2020 endete seine Geschichte schliesslich abrupt.

Clemens Löhr spielte zuletzt Alexander Cöster Foto: RTL / Rolf Baumgartner

Als Alexander einen Konflikt zwischen Shirin und einem anderen Mann bemerkte, wollte er eingreifen. Dabei wurde er auf die Strasse gestoßen und von einem vorbeifahrenden Lastwagen erfasst.

Alexander starb noch am Unfallort. Für seine Familie und insbesondere Maren bedeutete sein plötzlicher Tod einen schweren Schicksalsschlag.

Bommel entscheidet selbst über sein Lebensende

Einen völlig anderen Abschied bekam Till «Bommel» Kuhn. Die von Merlin Leonhardt gespielte Figur war vor allem durch ihre Beziehung zu Katrin Flemming bekannt.

Nach seiner Rückkehr in den Kiez stellte sich heraus, dass Bommel schwer erkrankt war und nur noch eine begrenzte Lebenserwartung hatte. Er entschied sich schliesslich dazu, selbst über sein Lebensende bestimmen zu wollen.

Gemeinsam mit Katrin reiste er an die Nordsee. Dort verabschiedete sich Bommel 2017 von ihr und nahm sich das Leben.

Doppelmord im Kiez: Zoe und Carlos werden erschossen

Auch Zoe Vogt und Carlos Lopez gehören zu den Figuren, deren Geschichte bei GZSZ tödlich endet. Nach zahlreichen Intrigen und gefährlichen Situationen spitzt sich ihr Schicksal schliesslich dramatisch zu. Zoe & Carlos werden erschossen und lange ist unklar, wer der Mörder ist. Zoe hinterlässt ihre Tochter, die sie mit John hat.

Carlos Lopez wollte den Mord an seiner Frau Zoe verstehen und herausfinden, wer ihr diese schlimme Tat angetan hat. Jedoch wurde ihm dies zum Verhängnis, und als er dahinterkam, wurde er in einem Gerangel auch erschossen.

Auch diese Serientode bleiben bei GZSZ unvergessen

Michael Döring

Claudius Moor

Astrid Seiter

Sonja Wiebe

Kai Scholl

Irene Galuba

Deniz Ergün

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