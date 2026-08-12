Fast 20 Jahre Alles was zählt: Diese 10 Stars sind schon am längsten dabei

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Seit 2006 läuft «Alles was zählt» bei RTL. Einige Schauspieler haben die Serie über viele Jahre geprägt. Diese zehn AWZ-Stars blicken auf eine besonders lange Geschichte zurück.

Intrigen bei den Steinkamps, grosse Liebesgeschichten und jede Menge Drama: Seit dem 4. September 2006 gehört «Alles was zählt» zum RTL-Vorabend. In fast 20 Jahren kamen und gingen zahlreiche Figuren. Einige Schauspieler begleiten AWZ allerdings bereits seit den Anfangsjahren – wenn auch teilweise mit längeren Unterbrechungen.

Tatjana Clasing als Simone Steinkamp – seit der ersten Folge dabei

Wenn es aktuell ein AWZ-Urgestein schlechthin gibt, dann ist es Tatjana Clasing.

Als Simone Steinkamp war sie bereits am 4. September 2006 in der ersten Folge zu sehen. Seitdem ist die Unternehmerin eines der prägendsten Gesichter der Serie. Gemeinsam mit Richard baute Simone das Steinkamp-Imperium auf. Ihre Kinder, Beziehungen und geschäftlichen Entscheidungen sorgten in den vergangenen zwei Jahrzehnten immer wieder für grosse Geschichten.

Simone und Richard waren immer ein gutes Team. Foto: RTL / Kai Schulz

Während sich Silvan-Pierre Leirich 2026 als Richard verabschiedete, bleibt Tatjana Clasing der Serie erhalten. Damit ist sie inzwischen das wohl prägendste verbliebene Gesicht aus der allerersten AWZ-Folge.

Silvan-Pierre Leirich als Richard Steinkamp – von Folge 1 an dabei

Ohne Richard Steinkamp wäre «Alles was zählt» über viele Jahre kaum vorstellbar gewesen. Silvan-Pierre Leirich stand bereits in der allerersten Folge als Oberhaupt der Familie Steinkamp vor der Kamera. Gemeinsam mit Simone bildete Richard über fast zwei Jahrzehnte das Zentrum einer Familie, um die sich ein grosser Teil der Serie drehte.

Geschäftliche Krisen, Affären, Familienkonflikte und immer wieder die turbulente Beziehung mit seinem «Mönchen»: Richard erlebte in Essen so ziemlich alles.

2026 endete schliesslich eine Ära. Nach fast 20 Jahren verabschiedete sich Silvan-Pierre Leirich von seiner festen Rolle bei «Alles was zählt».

Julia Augustin als Vanessa Steinkamp – seit 2006

Auch Vanessa Steinkamp gehört tatsächlich schon seit den Anfangstagen zu «Alles was zählt». Julia Augustin spielte die Tochter von Simone bereits 2006.

Die AWZ-Fans freute Vanessas Comeback 2026. Foto: RTL / Willi Weber

Allerdings war Vanessa keineswegs durchgehend in Essen zu sehen. Ihre Geschichte führte sie zwischenzeitlich unter anderem nach Boston und später nach Südkorea. Über die Jahre kehrte Julia Augustin mehrfach zur Serie zurück.

Auch 2026 gab es für die Fans ein Wiedersehen mit Vanessa. Damit erstreckt sich ihre AWZ-Geschichte – trotz mehrerer Unterbrechungen – über nahezu die komplette Existenz der Serie.

Igor Dolgatschew als Deniz Öztürk – seit 2007 Teil von AWZ

Nur rund ein Jahr nach dem Start von AWZ kam ein Mann nach Essen, der aus der Serie heute kaum noch wegzudenken ist: Deniz Öztürk.

Deniz ist kaum wegzudenken aus dem AWZ-Cast Foto: RTL

Igor Dolgatschew gehört seit 2007 zum Ensemble. Seine Figur hat sich in dieser Zeit enorm verändert. Vom jungen Eiskunstläufer entwickelte sich Deniz über die Jahre zu einem der zentralen Gesichter rund um das Steinkamp-Zentrum.

Zahlreiche Beziehungen, berufliche Neuanfänge und Schicksalsschläge hat Deniz inzwischen hinter sich. Fast zwei Jahrzehnte nach seinem ersten Auftritt gehört Dolgatschew weiterhin zum AWZ-Cast.

André Dietz als Ingo Zadek – erstmals 2006 dabei

Cowboystiefel, lockere Sprüche und immer ein offenes Ohr: Ingo Zadek gehört zu den bekanntesten Figuren der AWZ-Geschichte. André Dietz war bereits im Gründungsjahr 2006 dabei. Zunächst als Nebenfigur angelegt, entwickelte sich Ingo schnell zu einem festen Bestandteil der Serie.

Ingo erlebte auch einiges in seiner Rolle. Foto: RTL / Willi Weber

2020 folgte nach 14 Jahren der Abschied. Vier Jahre später dann die Überraschung: Dietz kehrte als Ingo nach Essen zurück und schrieb seine lange AWZ-Geschichte weiter.

Damit gehört er – trotz seiner mehrjährigen Pause – zu den Darstellern, deren Verbindung zur Serie am weitesten zurückreicht.

Sam Eisenstein als Marian Öztürk – von 2006 bis 2021

Auch Marian Öztürk war ein echtes AWZ-Urgestein. Sam Eisenstein gehörte bereits 2006 zum Ensemble und war damit ein Schauspieler der ersten Stunde. Über die Jahre entwickelte sich Marian mit seiner Kneipe «No. 7» zu einer wichtigen Anlaufstelle für die Bewohner in Essen.

Marian dürfte allen AWZ-Fans noch gut in Erinnerung geblieben sein. Foto: RTL / Julia Feldhagen

Vor allem als Vater von Deniz und guter Freund von Ben blieb Marian vielen Fans in Erinnerung. Nach insgesamt 15 Jahren war 2021 allerdings Schluss: Sam Eisenstein verliess «Alles was zählt» und Marian verschwand aus Essen. Damit zählt er bis heute zu den Schauspielern mit einer der längsten AWZ-Geschichten.

AWZ heute: Francisco Medina als Maximilian von Altenburg – erstmals 2007 dabei

Bei kaum einem AWZ-Star gehören Abschiede und Comebacks so sehr zur eigenen Geschichte wie bei Francisco Medina. Bereits 2007 tauchte er erstmals als Maximilian von Altenburg in Essen auf.

Maximilian feierte mehrere Comebacks bei AWZ. RTL / Willi Weber

Seitdem entwickelte sich Simones Sohn zu einer der schillerndsten Figuren der Serie. Intrigen, Familienkonflikte, Beziehungen und immer neue Rückkehrgeschichten begleiten Maximilian seit fast zwei Jahrzehnten. Medina legte zwar mehrfach längere Pausen ein, kehrte jedoch immer wieder zurück. 2026 feierte er sogar bereits sein zehntes Comeback bei AWZ.

Jörg Rohde als Ben Steinkamp – seit 2009 dabei

2009 stiess Jörg Rohde als Ben Steinkamp zur Serie – und blieb. Als Sohn von Richard Steinkamp wurde Ben schnell ein wichtiger Bestandteil der Steinkamp-Familie.

Ben hatte zu seinem Vater Richard eine besondere Bindung. Foto: RTL / Kai Schulz

Seitdem hat die Figur zahlreiche Beziehungen, Schicksalsschläge und berufliche Veränderungen erlebt. Vom Boxer bis zum Geschäftsführer des Steinkamp-Zentrums hat Ben in Essen eine beachtliche Entwicklung durchgemacht. Mehr als 15 Jahre nach seinem ersten Auftritt gehört Jörg Rohde weiterhin zu den bekanntesten Gesichtern von «Alles was zählt».

Kaja Schmidt-Tychsen als Jenny Steinkamp – seit 2011

Jenny Steinkamp gibt es zwar schon deutlich länger, Kaja Schmidt-Tychsen übernahm die Rolle allerdings erst 2011. Sie ist dabei nicht die erste Schauspielerin, die Simones und Richards Tochter verkörperte.

Jenny sorgte mit ihrer Rolle oft für Turbulenzen und Highlights. Foto: RTL / Willi Weber

Über die Jahre machte Schmidt-Tychsen die Rolle jedoch zu ihrer eigenen. Jenny erlebte zahlreiche Höhen und Tiefen, kämpfte um beruflichen Erfolg und stand auch privat immer wieder im Mittelpunkt grosser Geschichten. Ihre Hochzeit mit Deniz in der 3000. AWZ-Folge gehört beispielsweise zu den grossen Momenten der Serie.

Seit ihrer Rollenübernahme 2011 ist Kaja Schmidt-Tychsen damit bereits seit rund 15 Jahren mit «Alles was zählt» verbunden.

Ania Niedieck als Isabelle Reichenbach – seit 2010 dabei

Intrigen und Isabelle Reichenbach gehörten bei AWZ lange Zeit fast untrennbar zusammen. Ania Niedieck übernahm die Rolle 2010 und entwickelte sich schnell zu einem der bekanntesten Gesichter der Serie.

Isabelle war bereits mit Maximilian & Ben liiert. Foto: RTL / Willi Weber

Isabelle sorgte mit ihren Beziehungen und Konflikten – unter anderem mit Maximilian, Ben und Richard – immer wieder für Wirbel. 2016 legte Niedieck aufgrund ihrer Babypause eine Auszeit ein, kehrte Anfang 2017 jedoch wieder zurück. Inzwischen blickt auch sie auf mehr als 15 Jahre AWZ-Geschichte zurück.

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