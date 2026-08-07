«Unter uns» – Der Schillerallee droht das Aus: Diese Kultfiguren bleiben unvergesslich

Unterhaltung

Seit mehr als 30 Jahren ist die Schillerallee das Zuhause von «Unter uns». Unzählige Bewohner kamen und gingen. Nun könnte es ausgerechnet dem Serien-Kiez selbst an den Kragen gehen.

Seit mehr als drei Jahrzehnten kommen und gehen die Bewohner – doch die Schillerallee bleibt. Seit dem Start von «Unter uns» im Jahr 1994 bildet sie das Herzstück der RTL-Serie. Hier wurde geliebt, gestritten, geheiratet und getrauert. Generationen von Figuren haben in der Schillerallee gelebt und ihre Spuren hinterlassen.

Wolfgang Weigel – das «Unter uns»-Urgestein der Schillerallee

Wenn es um die Geschichte von «Unter uns» geht, darf Wolfgang Weigel nicht fehlen. Gemeinsam mit seiner Familie gehörte er über Jahre zu den wichtigsten Bewohnern der Schillerallee. Besonders die Konditorei Weigel wurde untrennbar mit der Familie und dem Serien-Kiez verbunden.

2009 endete Wolfgangs Geschichte tragisch. Er starb überraschend an einem Herzinfarkt. Der Abschied bedeutete einen tiefen Einschnitt für die Familie Weigel – und für die Schillerallee.

Rebecca Mattern – von ihr mussten sich die Fans für immer verabschieden

Auch Rebecca Mattern gehörte über viele Jahre zu den prägenden Gesichtern von «Unter uns». Sie durchlebte zahlreiche Höhen und Tiefen und fand mit Rufus Sturm schliesslich ihr Familienglück.

2012 nahm ihre Geschichte jedoch ein dramatisches Ende. Rebecca wurde ermordet und starb damit den Serientod. Ihr Tod erschütterte nicht nur Rufus und ihre Familie, sondern die gesamte Schillerallee.

Rufus Sturm – 17 Jahre «Unter uns»

Kaum eine Figur hielt der Schillerallee so lange die Treue wie Rufus Sturm. 2003 tauchte der von Kai Noll gespielte Schriftsteller erstmals auf und entwickelte sich über die Jahre zu einem festen Bestandteil der Serie.

Rufus war 17 Jahre lang Teil der Schillerallee Foto: RTL / Stefan Behrens

Nach rund 17 Jahren folgte 2020 schliesslich der Abschied. Rufus verliess die Schillerallee gemeinsam mit seiner Tochter Lotta und begann in Namibia einen neuen Lebensabschnitt.

Rolf Jäger – der wohl berüchtigtste «Unter uns»-Bewohner

Nicht jeder ehemalige Bewohner wird von seinen Nachbarn gleichermassen vermisst. Das beste Beispiel dafür dürfte Rolf Jäger sein.

Der Halbbruder von Wolfgang Weigel tauchte erstmals 2002 auf und entwickelte sich zu einem der bekanntesten Bösewichte der «Unter uns»-Geschichte. Intrigen, Manipulationen und zahlreiche dramatische Geschichten machten Rolf zu einer Figur, die die Schillerallee nachhaltig geprägt hat.

Malte Winter – jahrelang mittendrin

Auch Malte Winter gehörte über viele Jahre fest zum Bild der Schillerallee. Die von Stefan Bockelmann gespielte Figur durchlebte während ihrer langen Zeit bei «Unter uns» zahlreiche Beziehungen, Rückschläge und Neuanfänge.

Malte war auch lange Teil der Unter uns Familie Foto: RTL / Stefan Behrens

Nach vielen Jahren endete seine Zeit im Kiez schliesslich. Für langjährige Zuschauer gehört Malte dennoch bis heute zu den Figuren, die mit der früheren Schillerallee eng verbunden sind.

Micki Fink – vom Teenager zum Publikumsliebling

Micki Fink kam als junge, rebellische Figur in die Schillerallee und wurde über die Jahre erwachsen. Besonders ihre Beziehungen, familiären Konflikte und gesundheitlichen Herausforderungen bestimmten ihre Geschichte.

Tobi kehrte ohne Micki zurück Foto: RTL / Stefan Behrens

2015 hiess es schliesslich, Abschied zu nehmen. Micki verliess gemeinsam mit Tobias die Schillerallee in Richtung München. Tobias kehrte später zurück – Micki blieb dem Kiez hingegen fern.

Robert Küpper – sein Abschied endete tragisch

Robert Küpper wurde über die Jahre ebenfalls zu einem festen Bestandteil der Schillerallee und war insbesondere durch seine Beziehung zu Irene Weigel eng mit der Familie verbunden.

2022 bekam die Figur einen dramatischen Abschied. Robert starb den Serientod und hinterliess bei seinen Angehörigen und Freunden eine grosse Lücke.

Stella und Nuray – ein tragischer Doppel-Abschied bei «Unter uns»

Erst vor Kurzem mussten die Bewohner der Schillerallee gleich zwei schwere Verluste verkraften. Stella und Nuray starben 2026 den Serientod.

Damit gehören sie zu den jüngsten Figuren, von denen sich die Zuschauer endgültig verabschieden mussten – nur kurze Zeit, bevor nun sogar die Zukunft der Schillerallee selbst infrage gestellt wird.

Muss nun auch die Schillerallee selbst gehen?

Wolfgang, Rebecca, Rufus, Malte, Micki und viele weitere Figuren kamen und gingen. Neue Familien zogen ein, andere Bewohner verliessen Köln, und von manchen mussten sich die Zuschauer für immer verabschieden.

Eine Konstante blieb dabei über all die Jahre bestehen: die Schillerallee.

Doch ausgerechnet damit könnte nun Schluss sein. Wegen des geplanten U-Bahn-Baus droht dem Zuhause der «Unter uns»-Bewohner der Abriss. Ob es tatsächlich so weit kommt oder die Bewohner ihren Kiez noch retten können, dürfte eine der grossen Fragen der kommenden Monate sein.

Auf RTL+ kannst du die neuesten Folgen vor der TV-Ausstrahlung sehen.