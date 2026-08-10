AWZ-Vorschau: Schickt Nick seinen eigenen Vater Dragan jetzt ins Gefängnis?

Unterhaltung

Nach der Verwüstung des Puntos gesteht Dragan seinem Sohn die Wahrheit. Nick verlangt von ihm, sich der Polizei zu stellen – doch damit könnte Dragan im Gefängnis landen.

Bei «Alles was zählt» droht der Konflikt zwischen Dragan und seinem Sohn Nick endgültig zu eskalieren. Voller Wut über die schwierige Situation mit seinem Sohn hat Dragan im Punto randaliert und dabei enorme Schäden angerichtet.

Alles was zählt: Dragan gesteht Nick, dass er das Punto verwüstet hat

Dragan erzählt Nick, dass er selbst für die Verwüstung verantwortlich ist. Für seinen Sohn steht daraufhin fest, dass sein Vater auch die Konsequenzen für seine Tat tragen muss.

Nick fordert Dragan dazu auf, zur Polizei zu gehen und sich zu stellen. Doch genau das könnte für ihn schwerwiegende Folgen haben: Dragan steht auf Bewährung und müsste damit rechnen, ins Gefängnis zu kommen.

AWZ-Vorschau: Isabelle möchte Dragan schützen

Während Dragan sich stellen möchte und von seinem schlechten Gewissen geplagt wird, versucht Isabelle ihm einzureden, dass er schweigen soll. Sie rät ihm dazu auf eine andere Art und Weise zu helfen, denn bei einem Geständnis würde er ins Gefängnis wandern, das will Isabelle natürlich verhindern.

Daniela & Henning haben genug Probleme

Die Zieglers haben bereits genügend Probleme, da Henning die Arbeit im Zentrum aufgrund von Sparmassnahmen gekürzt wurde. Daniela erwartet ihr gemeinsames Baby und dann kommt noch die Verwüstung des Puntos dazu. Die Versicherung meldet sich bei Daniela und teilt ihr mit, dass sie den Schaden übernehmen, jedoch nicht wissen, wie lange es dauert.

Die neuesten Folgen «Alles was zählt» sind bereits auf RTL+ verfügbar.