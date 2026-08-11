AWZ-Vorschau: Gabriella macht sich wegen Joana Vorwürfe – hat sie als Mutter versagt?

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Nach Joanas Geständnis plagen Gabriella bei «Alles was zählt» schwere Schuldgefühle. Sie glaubt, als Mutter versagt zu haben – und fürchtet um die Beziehung zu ihrer Tochter.

Die Wahrheit über Joanas Erlebnisse mit Valentin trifft Gabriella schwer. Nicht nur die Belästigungen ihrer Tochter machen ihr zu schaffen. Sie fragt sich auch, warum sie selbst nicht bemerkt hat, wie schlecht es Joana tatsächlich ging.

Gabriella glaubt, als Mutter versagt zu haben

Die Enthüllungen rund um Joana lassen Gabriella nicht los. Sie macht sich schwere Vorwürfe, nicht bemerkt zu haben, wie schlecht es ihrer Tochter nach den Belästigungen durch Valentin ging. Ausserdem wirft sie sich vor, Joana wegen ihrer Tenniskarriere nur noch mehr Druck gemacht zu haben.

Besonders trifft Gabriella, dass Joana sich nicht ihr, sondern Simone und ihren Freunden anvertraut hat. Im Gespräch mit Kilian gesteht sie schliesslich ihre Zweifel und sagt, dass sie das Gefühl habe, als Mutter versagt zu haben. Für sie steht sogar die Frage im Raum, ob das einst enge Verhältnis zu ihrer Tochter nachhaltig gelitten hat.

Alles was zählt – Vorschau: Mit einem Kurztrip will Gabriella Joana wieder näherkommen

Gabriella möchte die Distanz zu ihrer Tochter jedoch nicht einfach hinnehmen, auch wenn Joana ihr diesbezüglich keine Vorwürfe macht. Sie lädt Joana und Kilian zu einem gemeinsamen Kurztrip nach Antwerpen ein.

Dort soll eigentlich ein schöner Anlass im Mittelpunkt stehen: Für ihre bevorstehende Hochzeit möchte Gabriella ihre Hochzeitstorte probieren und auswählen. Gleichzeitig bietet die gemeinsame Reise ihr die Gelegenheit, wieder mehr Zeit mit Joana zu verbringen. Ob sie dadurch tatsächlich wieder einen Zugang zu ihrer Tochter findet, bleibt jedoch abzuwarten.

Die neuesten Folgen «Alles was zählt» sind bereits auf RTL+ vorab verfügbar.



