AWZ-Vorschau: Ben gibt Richard Versprechen – danach gibt es kein Zurück mehr

Unterhaltung

Ben wollte Maximilians Plan eigentlich verhindern und mit einem alternativen Plan vorgehen. Doch nach der Rückkehr von Kilian und Gabriella ändert er seine Meinung und gibt Richard ein Versprechen.

Eigentlich hatte Ben gehofft, dass es noch einen anderen Weg gibt. Deshalb versucht Ben zunächst, die Situation auf andere Weise eskalieren zu lassen und Kilian aus dem Weg zu bekommen. Doch dann kehren Gabriella, Kilian und Joanna früher als erwartet aus Antwerpen zurück. Für Ben wird immer deutlicher, dass er mit seinem bisherigen Vorgehen nicht weiterkommt.

Ben entscheidet sich für Maximilians gefährlichen Plan

Ben erkennt, dass er Kilian auf anderem Wege offenbar nicht loswerden kann. Damit fällt eine folgenschwere Entscheidung: Er ist nun bereit, Maximilians Plan vollständig mitzutragen.

Die beiden wollen Kilian eine Straftat anhängen. Dafür soll eine Bombe unter Bens Auto platziert werden – die Spuren sollen anschliessend zu Kilian führen.

Maximilian hat bereits vorgesorgt und Kilians Kreditkarte für die notwendigen Bestellungen verwendet. Nun fehlt ihm auch nicht mehr die Zustimmung seines Mitstreiters: Ben ist endgültig an Bord.

Ben gibt seinem verstorbenen Vater Richard ein Versprechen

Wie ernst es Ben inzwischen ist, zeigt sich wenig später in der Steinkamp-Villa.

Dort steht er vor dem Bild seines verstorbenen Vaters Richard und richtet ein Versprechen an ihn.

« Kilian Reichenbach wird sich hier nicht breitmachen»

Damit scheint Ben seine letzten Zweifel über Bord geworfen zu haben. Was zunächst selbst ihm zu weit ging, soll nun tatsächlich Realität werden. Doch wenn der Plan von Ben und Maximilian auffliegt, könnten die Konsequenzen für beide enorm sein. Beide ignorieren die Tatsache, dass Gabriella Kilian liebt. Sogar Simone ist über sich hinausgewachsen und akzeptiert das.

Kilian in Erklärungsnot bei Gabriella

Nach ihrer Rückkehr entdeckt Gabriella in Kilians Wohnung Skizzen eines neuen Logos für das Zentrum, das laut Skizze «Reichenbach Sport & Wellness» heissen soll. Als Gabriella ihren Verlobten darauf anspricht, versucht er, sich mit einer Ausrede rauszureden.

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