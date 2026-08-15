ARD ändert Programm – Deswegen läuft am Sonntag kein Tatort

Unterhaltung

Am Sonntag müssen sich Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine grosse Programmänderung in der ARD einstellen. Der «Tatort» fällt aus – und auch eine weitere beliebte Sendung ist betroffen.

Wer am Sonntagabend wie gewohnt um 20.15 Uhr den «Tatort» einschalten möchte, wird diesmal keinen Krimi zu sehen bekommen. Die ARD stellt ihr Programm am 16. August umfangreich um und widmet einen Grossteil des Tages dem Sport.

ARD zeigt am Sonntag keinen «Tatort»

Grund für die aussergewöhnliche Programmänderung ist ein vollgepackter Sporttag. Die ARD bündelt zahlreiche Wettkämpfe in einer XXL-Ausgabe der «Sportschau».

Unter anderem stehen Übertragungen von der Leichtathletik-EM in Birmingham, der Schwimm-EM in Paris sowie der Reit-WM in Aachen auf dem Programm. Hinzu kommen weitere Sportarten und die 2. Bundesliga.

Das wirkt sich auch auf die Primetime aus: Um 20.15 Uhr läuft kein «Tatort». Stattdessen setzt die ARD ihre Sportberichterstattung mit Leichtathletik und Schwimmen fort. Erst gegen 23 Uhr stehen die «Tagesthemen» auf dem Programm.

Auch «Immer wieder sonntags» fällt aus

Nicht nur Krimifans müssen sich umstellen. Bereits am Vormittag entfällt mit «Immer wieder sonntags» eine weitere Sendung, die normalerweise fest zum ARD-Sonntag gehört.

Statt Stefan Mross und seiner Schlagershow bestimmt damit über weite Teile des Tages der Sport das Programm. «Tatort»-Fans müssen sich ebenfalls anderweitig orientieren, wenn sie den Sonntagabend mit einem Krimi verbringen möchten.