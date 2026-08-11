Alles was zählt-Vorschau: Lucie spürt plötzlich was – gibt es endlich Hoffnung?

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Bei Lucie gibt es endlich einen Hoffnungsschimmer. Gleich zweimal spürt sie plötzlich etwas in ihrem Fuss. Ist das der erste Schritt auf dem Weg zurück in ein Leben ohne Krücken?

Seit einiger Zeit hat sich Lucies Leben bei «Alles was zählt» grundlegend verändert. Noch immer kämpft sie mit den körperlichen Folgen und ist auf Krücken angewiesen. Doch ausgerechnet jetzt macht sie eine Beobachtung, die neue Hoffnung weckt: Lucie spürt plötzlich etwas in ihrem Fuss. Zunächst glaubt sie noch an Phantomschmerzen – bis sich das Gefühl ein zweites Mal bemerkbar macht.

AWZ-Vorschau: Lucie spürt plötzlich wieder etwas in ihrem Fuss

Zunächst kann Lucie selbst kaum glauben, was passiert. Zum ersten Mal seit längerer Zeit nimmt sie wieder ein Gefühl in ihrem betroffenen Fuss wahr. Gemeinsam mit Leyla versucht sie herauszufinden, ob sich tatsächlich etwas verändert hat.

Doch die Hoffnung bekommt schnell einen Dämpfer. Als Lucie erneut versucht, etwas zu spüren, bleibt die Reaktion aus. Sie beginnt deshalb zu zweifeln und vermutet, dass es sich lediglich um Phantomschmerzen gehandelt haben könnte. Leyla versucht sie noch mal aufzubauen und zwingt ihr positive Gedanken auf, Lucie verliert aber schnell die Hoffnung.

Ein zweiter Moment lässt Lucie neue Hoffnung schöpfen

Doch damit ist die Geschichte noch nicht vorbei. Während eines späteren Gesprächs mit Thilo und Deniz spürt Lucie erneut etwas in ihrem Fuss. Diesmal geschieht es völlig unerwartet – und damit stellt sich die Frage, ob hinter den beiden Momenten vielleicht doch mehr steckt.

Ob sich Lucies Zustand tatsächlich verbessert und sie eines Tages wieder ohne Krücken laufen kann, ist damit noch längst nicht entschieden. Die neuen Entwicklungen dürften ihr und den AWZ-Fans jedoch zumindest neue Hoffnung geben. Vor allem wären das für die Zieglers mal endlich gute Nachrichten, nach den einigen Enttäuschungen, die Henning und Daniela erleben mussten.

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