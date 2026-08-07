Alles was zählt: Maximilians gefährlicher Plan soll Kilian endgültig zu Fall bringen

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Maximilian ist fest entschlossen, Kilian auszuschalten. Sein riskanter Plan schockiert sogar Ben – und könnte für alle Beteiligten schwerwiegende Folgen haben.

Bei «Alles was zählt» spitzt sich der Konflikt zwischen Maximilian und Kilian dramatisch zu. Um seinen Rivalen endgültig aus dem Weg zu räumen, entwickelt Maximilian einen gefährlichen Plan, der Kilian ins Gefängnis bringen soll. Doch ausgerechnet Ben bekommt immer grössere Zweifel, ob sie damit nicht viel zu weit gehen.

AWZ: Maximilian will Kilian mit einem perfiden Plan ins Gefängnis bringen

Maximilian ist überzeugt, den perfekten Plan ausgearbeitet zu haben. Um Kilian als Schuldigen dastehen zu lassen, möchte er eine Bombe unter Bens Auto hochgehen lassen. Davor soll Ben Kilian zu einem Streit provozieren, der die Aufmerksamkeit von Zeugen erregt. Diese platzierte Bombe soll später auf Kilian zurückfallen und ihn hinter Gitter bringen. So soll nicht nur die bevorstehende Hochzeit mit Gabriela platzen, sondern auch jeder Zweifel an seiner Schuld verschwinden.

Gabriela ahnt nichts und bittet Maximilian um einen besonderen Gefallen

Während Maximilian im Hintergrund seine Intrige vorantreibt, hat Gabriela keine Ahnung von seinen Plänen. Im Gegenteil: Sie bittet ihn sogar, bei ihrer Hochzeit mit Kilian als Trauzeuge an ihrer Seite zu stehen. Für Maximilian ist das eine bittere Situation – und gleichzeitig ein weiterer Antrieb, seinen Plan unbedingt durchzuziehen.

Ben bekommt kalte Füsse und steht vor einer folgenschweren Entscheidung

Je konkreter Maximilians Vorhaben wird, desto grösser werden Bens Zweifel. Er fürchtet die Konsequenzen und sorgt sich vor allem um seinen Sohn, falls die Wahrheit eines Tages ans Licht kommt. Schliesslich stellt Maximilian ihn vor eine klare Entscheidung: Will Ben den Plan weiter unterstützen – oder zieht er im letzten Moment die Reissleine?

Die Folge kannst du bereits auf RTL+ streamen.