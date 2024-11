Mit Menschen im Mittelpunkt

«Führung kann man lernen», erklärt Jannina Zanner, Weiterbildungsverantwortliche und Recruiterin bei Somedia. «Wer bereit ist, sich zu reflektieren und weiterzubilden, wird nicht nur beruflich, sondern auch persönlich wachsen.» Genau dieses Credo liegt der neuen Führungskräfte-Ausbildung zugrunde, die seit Kurzem für alle leitenden Mitarbeitenden des Medienhauses angeboten werden. Über 70 Führungskräfte, neue als auch bestehende, können unter der kompetenten Leitung von Zanner ihren eigenen Führungsstil finden, reflektieren und weiterentwickeln und werden in Bereichen wie Leadership, Kommunikation, New Work als auch Emotionale Intelligenz sowie weiteren Soft Skills geschult. Damit schafft Somedia eine solide Basis, um als Unternehmen weiterhin auf einem hohen Qualitätsniveau zu agieren und Herausforderungen der Zukunft gemeinsam zu meistern. Die Investition in diese gezielten Coachings und die nachhaltige Weiterbildungskultur stärkt Somedia die Kompetenz der Führungsebene und sorgt dafür, dass sowohl interne als auch externe Veränderungen souverän gemeistert werden können. Denn: Ein Unternehmen ist nur so stark wie seine Führungskräfte und Mitarbeitenden.

Raum für Entwicklung auf allen Ebenen

Neben den Führungskräften profitieren alle Mitarbeitenden der Somedia von umfangreichen Weiterbildungsangeboten. Sei es im Bereich der Redaktion, in den digitalen Medien oder in der IT – Somedia unterstützt die Mitarbeitenden auf ihrem individuellen Karriereweg und bietet dabei ein spannendes und dynamisches Umfeld, in dem sich Ideen entfalten können. «Ich sehe mich als Impulsgeberin», betont Zanner. «Wenn wir unsere Führungskräfte richtig und gut schulen, geben sie diese Impulse auch an ihr Team weiter und ermöglichen so stetige Weiterentwicklung. Das kommt uns allen zugute.» Diese Haltung zieht sich durch alle Ebenen des Unternehmens und schafft ein Arbeitsklima, in dem Offenheit und Lernbereitschaft an oberster Stelle stehen.

Für neue Mitarbeitende und Berufseinsteiger ist Somedia ein attraktiver Arbeitgeber, der nicht nur Karrieremöglichkeiten bietet, sondern auch ein familiäres Arbeitsumfeld, in dem sich Talente früh beweisen können. Als einer der grössten Arbeitgeber in der Region bietet Somedia eine Vielzahl an Berufslehren sowie Praktika oder Volontariate in Medienberufen an. Nachwuchstalente, wie Lernende beim Unternehmen genannt werden, können sich auf eine abwechslungsreiche, spannende und vor allem auch eng betreute Ausbildung freuen.