EIN JAHR VOLLER VERÄNDERUNG

Als das abteilungsübergreifende Projekt «Puma» die Umbenennung zurück zu Radio Grischa vorbereitete, hing das Team in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ein Riesenbanner an die Fassade des Medienhauses.

Für Jannina Zanner (HR) ist diese Szene sinnbildlich für ihr erstes Jahr: Wandel gelingt, wenn alle anpacken – ohne Diskussionen über Zuständigkeiten.



Ambitioniert, verantwortungsvoll, respektvoll und mutig: Diese vier Werte prägen seit Dezember 2024 die Zusammenarbeit bei Somedia. Damit sie mehr sind als nur Schlagworte, müssen sie im Alltag spürbar sein: in Projekten, im Austausch und vor allem in der Haltung. Über das Jahr zeigte sich: Die Werte prägen immer mehr Entscheidungen und Zusammenarbeit. Schritt für Schritt. Besonders freut Jannina Zanner, wenn Bewerbende die Werte in Gesprächen von sich aus nennen auf die Frage, was sie an Somedia attraktiv finden.



Veränderung ist in allen Bereichen spürbar. In der Redaktion arbeitet Somedia nun mit Nutzerbedürfnissen und Personas, um die Leserschaft besser zu verstehen. Ein neues Redaktionssystem verändert Abläufe, Arbeitsweisen und letztlich auch Denkweisen. Ein Team von RTR begleitete die Redaktion über mehrere Monate; daraus entstand ein Film, der zeigt, wie sich die veränderte Mediennutzung auf den Lokaljournalismus auswirkt.



Gleichzeitig fordern die Einführung von Microsoft 365 und ein anderes Arbeiten mit KI. Mitarbeitende eignen sich neue Anwendungen an und verlassen gewohnte Kommunikations- und Dokumentationswege.

Der Wandel ist kein fernes Ziel, sondern tägliche Praxis. KI-Pilotprojekte helfen, Potenziale zu testen und Routine zu entwickeln. Seit diesem Jahr absolvieren alle Führungskräfte jährlich gemeinsam eine Führungsausbildung. Der Fokus liegt auf transparenter, wertschätzender Kommunikation, auf Vertrauen und Klarheit. So entsteht eine offene Fehlerkultur: Wir lernen laufend dazu, statt Fehler zu fürchten oder Rückschläge zu scheuen. Eigeninitiative, Mut und Verantwortung gewinnen an Bedeutung.



Erfolgsgeschichten begegnen Zanner immer wieder. Das Projekt «Puma» zeigte, wie Veränderung gemeinsam gestaltet werden kann und löste bei den Hörerinnen und Hörern wie auch im Medienhaus Begeisterung aus. Solche Geschichten stärken den Zusammenhalt und wirken über einzelne Bereiche hinaus. Wandel braucht Zeit und kleine Erfolge zählen. Viele Beispiele fallen ihr ein: von Mitarbeitenden, die Durchhaltevermögen gezeigt und trotz Gegenwind Eigenverantwortung und Veränderungsbereitschaft eingefordert haben. Und wenn die gesäten Samen aufgehen und erste Früchte tragen, ist die Freude spürbar und auch ein kleiner Moment von Stolz.



Der Blick nach vorn ist klar: 21 Initiativen liegen vor. Sie führen Somedia näher an die Vision: Bis 2030 ist das Unternehmen das erfolgreichste regionale Medienhaus der Schweiz. Das Ziel ist ambitioniert und gibt Orientierung. Und diese Orientierung schafft Raum für Innovation und Zusammenarbeit, für Menschen, die mitgestalten wollen.



«Mein erstes Jahr bei Somedia war geprägt von Dynamik, intensivem Austausch und neuen Erfahrungen», sagt Jannina Zanner. «Ich spüre deutlich, Teil eines Unternehmens zu sein, das sich jeden Tag weiterentwickelt. Mit Tempo und klarem Fokus. Somedia ist kein Ort für Stillstand. Es ist ein Ort für Menschen, die gestalten wollen. Für Menschen, die mutig genug sind, Veränderung nicht nur zu begleiten – sondern sie möglich zu machen. »