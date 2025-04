5 traumhafte Zusatzfunktionen für dein Auto

Man könnte ohne sie leben, wenn man müsste – aber warum sollte man? Zusatzfunktionen im Auto erhöhen den Fahrspass und halten das Stresslevel selbst im dichten Stadtverkehr tief. Gerade wer viel im Auto unterwegs ist, weiss, was für einen Unterschied eine komfortable Innenausstattung macht. Bei vielen Automarken lässt sich diese personalisieren – am besten bereits ab Neukauf. Doch auch im Nachhinein lässt sich das Auto problemlos nachrüsten. Wir stellen die fünf genialsten Features von Mercedes Benz vor.

Massagesitze: Für eine entspannte Ankunft

Gibt es etwas wohltuenderes bei verspannten Schultern als eine Massage? Die Lehnen in den Massagesitzen von Mercedes Benz haben geniale Eigenschaften: Auf Knopfdruck aktivieren sich acht Blasen in der Lehne, die sich wellenförmig bewegen und so den unteren sowie den oberen Rücken massieren. Auf diese Weise erhält die Fahrerin oder der Beifahrer die Chance auf eine tiefe Regeneration in kurzer Zeit. Der Fahrersitz lässt sich noch etwas besser ausstatten, zum Beispiel durch eine Vibrationsmassage, ausgelöst durch Motoren im Kissen. So fängt der Feierabend schon bei der Heimfahrt an. Ein Programm setzt sogar warme Druckpunkte ein, beginnend im Beckenbereich – ganz so, wie du es vielleicht von Hot Stone-Massagen kennst. Massagesitze sind in allen Baureihen auf den vorderen beiden Sitzplätzen einbaubar – bei der S-Klasse, der Modellreihe GLE und bei Mercedes-Maybach auch im Fond.

Ambientebeleuchtung: Mit einem Lächeln in den Tag

Eine angenehme Beleuchtung ist wichtig für das eigene Wohlbefinden – zu Hause genauso wie unterwegs. Mit der Ambientebeleuchtung von Mercedes Benz lassen sich Farbe und Helligkeit individuell einstellen. Dafür stehen über 64 Farben zur Auswahl – da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Zu gewissen Anlässen wartet das Fahrzeug mit animierten Überraschungen auf. So kann es am Valentinstag schon mal rote Rosen regnen oder es tauchen aus dem Nichts gruslige Halloween-Kürbisse auf. Die Ambientebeleuchtung zaubert einem aber morgens nicht nur ein Lächeln ins Gesicht, sondern unterstützt auch die Sicherheit: So interagiert die Beleuchtung mit verschiedenen Assistenzsystemen, zum Beispiel mit dem Totwinkel-Assistenten: Wenn dieser aktiviert wird, leuchtet die Ambientebeleuchtung auf der betroffenen Seite rot auf.

Sprachassistent: Mit ChatGPT Gespräche führen

«Hey Mercedes!», heissen die beiden Zauberwörtchen, die neue Wissenswelten eröffnen. Und das ganz bequem, mit den Händen am Lenkrad. Der Sprachassistent von Mercedes Benz konnte sich schon immer sehen lassen – er hat branchenweit einen neuen Standard gesetzt: Fragen zu Sportresultaten, den aktuellen Börsenkursen oder dem Wetter am Zielort beantwortet der Sprachassistent zuverlässig und fehlerfrei. Die intuitive Sprachsteuerung wurde nun in der neusten Generation noch mit ChatGPT ergänzt. Der Vorteil: Während die meisten Sprachassistenten auf vorgegebene Aufgaben und Antworten beschränkt sind, nutzt ChatGPT ein sogenanntes Large Language Model. Dadurch verbessert sich das Verständnis natürlicher Sprache deutlich. Man darf sich auf ein Fahrzeug freuen, das echte Konversationen führen kann. Und das Beste: Das System lernt die Fahrerin und ihre Gewohnheiten im Laufe der Zeit kennen. Wundere dich also nicht, wenn dein Auto ohne weiteres dein Fahrziel errät oder Rezeptideen aus dem Ärmel schüttelt, die ganz deinen persönlichen Geschmack treffen.

Vorklimatisierung: Von Anfang an wohltemperiert

Über die App «Mercedes me» lässt sich vorab die gewünschte Innenraumtemperatur einstellen. Bei den Elektrofahrzeugen wird am besten während eines Ladevorgangs geheizt oder gekühlt: So kommt die dafür notwendige Energie aus dem Netz und kostet keine Reichweite. Beim Vorwärmen wird je nach Ausstattung nicht nur der Innenraum beheizt, sondern auch die Sitze. Auch die Klimaanlage lässt sich automatisch einschalten, bevor man losfährt. Ohne Schweissperlen auf der Stirn zu einem geschäftlichen Termin erscheinen, auch im Hochsommer: Das ist wahre Souveränität. Je nach Ausstattung aktiviert sich ausserdem die Sitzventilation. Die Vorklimatisierung lässt sich maximal fünfzig Minuten vor der gewählten Abfahrtszeit einschalten. Bei Verzögerung der Abfahrt ist die Vorklimatisierung für weitere zehn Minuten aktiv.





Digitaler Innenspiegel: Adleraugen im Rücken

Der digitale Innenspiegel sorgt dafür, dass die Fahrerin oder der Fahrer einen ungehinderten Blick auf das Verkehrsgeschehen im Heckbereich hat. Vielleicht kennst du es selbst: Passagiere auf dem Rücksitz, sperrige Ladung oder schwierige Lichtverhältnisse können das Sichtfeld des Fahrers einschränken und die Fahrsicherheit reduzieren. Mit einem digitalen Innenspiegel gehören diese Probleme ins Reich der Vergangenheit. Das Live-Bild auf dem Display entsteht durch eine hochauflösende Kamera an der Heckscheibe. So wird das herkömmliche Sichtfeld eines Innenspiegels beinah verdoppelt. Bei Kastenwagen mit geschlossener Trennwand und Hecktür bietet der digitale Innenspiegel zudem eine Sicht nach hinten, die du ohne ihn überhaupt nicht hättest. Über den Kippschalter im Spiegelgehäuse kann bequem zwischen der herkömmlichen Spiegelfunktion und dem Kamerabild gewechselt werden.