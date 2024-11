25 Jahre ELESTA: Von der produktionsmitarbeiterin zur Disponentin – Lepa Jockovic erzählt ihre Erfolgsgeschichte

Die ELESTA GmbH kann sich glücklich schätzen, Mitarbeitende wie Lepa Jockovic in ihren Reihen zu haben. Ihre 25-jährige Firmenzugehörigkeit ist nicht nur ein Beweis für ihre Loyalität, sondern auch ein Spiegelbild der Unternehmenskultur, die persönliches Wachstum und langfristige Perspektiven fördert. Lepa Jockovics Weg begann 1999 in der Produktion. Obwohl sie ursprünglich eine Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau absolviert hatte, ergriff sie die Chance bei ELESTA und fand schnell ihre Berufung in der industriellen Fertigung.

Von der Produktion zum Einkauf: Eine Reise voller Entwicklungsmöglichkeiten

Neun Jahre lang sammelte sie wertvolle Erfahrungen in der Produktion, bevor sie 2009 die Chance ergriff, in den Bereich Wareneingang und Logistik zu wechseln. Dieser Schritt markierte den Beginn ihrer Karriere im Einkauf. ELESTA erkannte ihr Potenzial und unterstützte sie mit einer Weiterbildung im Qualitätswesen. «Die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung stellte für mich das wichtigste Kriterium und die entscheidende Motivation für eine langfristige Bindung an unser Unternehmen dar», betont Lepa Jockovic. 2014 folgte dann der Wechsel zur Disponentin im Einkauf, eine Position, die sie bis heute mit grossem Engagement ausfüllt. Um ihre Expertise weiter auszubauen, absolvierte sie 2017 eine Weiterbildung in Lagerwirtschaft und Bedarfsermittlung.

Die Herausforderungen der Beschaffung meistern

Als Disponentin trägt Lepa Jockovic eine grosse Verantwortung. Sie sorgt dafür, dass die Produktion stets mit den benötigten Materialien versorgt ist, optimiert die Lagerbestände und steuert die Beziehungen zu den Lieferanten. «Die Tätigkeit als Disponentin in der Supply Chain ist sehr abwechslungsreich und interessant», erklärt sie. «Die Aufgaben sind nicht immer einfach, aber sehr spannend und manchmal auch herausfordernd. Die Lagerbestände niedrig halten, um die Lagerkosten zu senken und dennoch dafür sorgen, dass immer ausreichend Material vorhanden ist – das ist die Kunst.» Besonders in den letzten Jahren war die Beschaffung durch Krisen wie die Coronapandemie, Inflation und Kriege eine besondere Herausforderung. Lepa Jockovic konnte hier ihre langjährige Erfahrung und ihre vielfältigen Kenntnisse aus den unterschiedlichen Abteilungen einsetzen, um die Lieferketten stabil zu halten.

Wertschätzung und familiäre Atmosphäre als Erfolgsfaktoren

«Die 25-jährige Unternehmenszugehörigkeit zur ELESTA belegt, dass meine Arbeit und mein Engagement von Vorgesetzten und Kolleginnen und Kollegen geschätzt werden», sagt Lepa Jockovic mit Stolz. Der Zusammenhalt unter den Mitarbeitenden bei ELESTA ist für sie ein entscheidender Faktor für ihre langjährige Zugehörigkeit. «Das Erste, was mir dazu einfällt, ist sicherlich die familiäre und sehr kollegiale Atmosphäre – teilweise sogar freundschaftlich», erzählt sie. Die flache Hierarchie und die offene Kommunikation ermöglichen einen konstruktiven Austausch und schaffen ein vertrauensvolles Arbeitsklima. Hilfsbereitschaft wird bei ELESTA grossgeschrieben und von allen Mitarbeitenden gelebt.

Lean-Workshops: Gemeinsam Prozesse optimieren

Sehr positiv erinnert sich Lepa Jockovic an die Einführung der Lean-Workshops: «Besonders habe ich die Einführung der Lean-Workshops erlebt, sie haben in der Produktion gestartet, als ich selbst dort noch als Produktionsmitarbeiterin gearbeitet habe, und wurden dann nach und nach im ganzen Unternehmen etabliert. Ich durfte dort von Anfang an voll mitwirken und die Entwicklung begleiten.» Die Lean-Philosophie hat dazu beigetragen, Prozesse zu optimieren, Verschwendungen zu reduzieren und die Effizienz im gesamten Unternehmen zu steigern.

Ein Rat für junge Menschen: Nutzt die Chancen bei ELESTA!

Jungen Menschen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, rät Lepa Jockovic: «Die ELESTA GmbH bietet engagierten Jugendlichen die Möglichkeit, eine fundierte Berufsausbildung zu absolvieren. Die Ausbildung junger Berufsleute ist für uns von grosser Bedeutung, da wir uns darüber im Klaren sind, dass die Qualität unserer Marktleistung massgeblich von den Mitarbeitern abhängt, die sie erbringen.» ELESTA bietet ein breites Spektrum an Lehrstellen in nahezu allen Bereichen sowie die Möglichkeit zu Weiterbildungen. «Ich möchte Sie dazu ermutigen, diese Gelegenheit zu ergreifen. Von der persönlichen Entwicklung der Mitarbeitenden profitieren alle, sowohl die Mitarbeitenden selbst als auch das Unternehmen», so Lepa Jockovic. «Lernende fühlen sich wohl, wenn sie Verständnis und Unterstützung erfahren. Diese Voraussetzung ist bei der ELESTA zweifelsfrei gegeben.»

Fazit: Ein Unternehmen mit Herz und Verstand

Lepa Jockovics Geschichte ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Mitarbeitende bei ELESTA gefördert und wertgeschätzt werden. Ihre Karriere zeigt, dass Engagement und die Bereitschaft zur Weiterentwicklung sich auszahlen. Die familiäre Atmosphäre, die flachen Hierarchien und die offene Kommunikation tragen dazu bei, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen binden und gemeinsam zum Erfolg beitragen. ELESTA beweist, dass wirtschaftlicher Erfolg und menschliche Werte Hand in Hand gehen können.