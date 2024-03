Was tun, wenn der Schlaf sich versteckt?

Wusstest du, dass nur ein Glas Wein oder ein Bier den Melatoninhaushalt deines Körpers für 48 Stunden stört? Koffein und Nikotin gehören ebenfalls zu den Stimulanzien, die den Schlaf beeinträchtigen können. Vermeide diese Stoffe so gut wie nur möglich und reduziere den Konsum auf nur einen Tag in der Woche wenn nötig.

Hier geht's zu noch mehr spannenden Schlaf-Facts

Guter Schlaf bereits am Tag an

Damit dein Körper das nötige Melatonin für den Schlaf produzieren kann, benötigt er das Glückshormon Serotonin, welches bei Tageslicht und Bewegung an der frischen Luft produziert wird. Zusätzlich dazu muss der Körper die essenzielle Aminosäure Tryptophan einsetzen, die nur über die Nahrung aufgenommen werden kann. Kurz gesagt: Ein ausgewogener Lebensstil am Tag verbessert deinen Schlaf bei Nacht enorm. Das gilt übrigens auch für Sport: Bei zu viel sitzender Aktivität können deine Faszien (Bindegewebsstrukturen, die Muskeln und Organe umhüllen) verkürzen und ein verspannter Körper kann auch in der Nacht nicht wirklich entspannen. Steh tagsüber so oft auf wie nur möglich und mache kurze Dehnübungen. Sportarten wie Yoga helfen dabei ebenfalls.

Du schläfst schlecht? Na dann steh auf!